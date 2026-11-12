Σε κατάρρευση εταιρεία που προμηθεύει Porsche, Bugatti, Lamborghini

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ διέταξε την έναρξη προκαταρκτικής διαδικασίας αφερεγγυότητας για δύο βασικές εταιρείες του ομίλου που απασχολεί σχεδόν 500 άτομα

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η γερμανική εταιρεία Capricorn. Η εν λόγω επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής εξαρτημάτων, τα οποία προμηθεύει μεταξύ άλλων την Porsche, την Bugatti, τη Lamborghini, καθώς και τη Formula 1.

Επιπλέον, η εταιρεία Capricorn παρουσίασε πέρυσι το δικό της hypercar, το οποίο διαθέτει ισχύ 900 ίππων, ενώ το εν λόγω εγχείρημα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ιταλικό οίκο Zagato.

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Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ προέβη σε μια συγκεκριμένη δικαστική ενέργεια στις 4 Νοεμβρίου. Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο διέταξε την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας αφερεγγυότητας για δύο βασικές εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο. Πρόκειται ειδικότερα για τις εταιρείες Capricorn Holding GmbH και Capricorn Composite GmbH.

Ως προσωρινός διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Dirk Andres, ο οποίος προέρχεται από τη δικηγορική εταιρεία AndresPartner. Η αποστολή που του έχει ανατεθεί είναι να εξετάσει διεξοδικά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ομίλου, καθώς και να αξιολογήσει τις πιθανές δυνατότητες εξυγίανσής του. Προς το παρόν, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου συνεχίζονται κανονικά, ενώ παράλληλα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης επενδυτών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του ομίλου, ο οποίος απασχολεί σήμερα σχεδόν 500 εργαζομένους.