Auto Νέα Αγορά Αυτοκινήτων

Σε κατάρρευση εταιρεία που προμηθεύει Porsche, Bugatti, Lamborghini

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ διέταξε την έναρξη προκαταρκτικής διαδικασίας αφερεγγυότητας για δύο βασικές εταιρείες του ομίλου που απασχολεί σχεδόν 500 άτομα

Η Γερμανία για να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους άλλαξε τη νομοθεσία περί μετανάστευσης με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2024
12/11/2026, 16:51
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η γερμανική εταιρεία Capricorn. Η εν λόγω επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής εξαρτημάτων, τα οποία προμηθεύει μεταξύ άλλων την Porsche, την Bugatti, τη Lamborghini, καθώς και τη Formula 1.

Επιπλέον, η εταιρεία Capricorn παρουσίασε πέρυσι το δικό της hypercar, το οποίο διαθέτει ισχύ 900 ίππων, ενώ το εν λόγω εγχείρημα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ιταλικό οίκο Zagato.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ προέβη σε μια συγκεκριμένη δικαστική ενέργεια στις 4 Νοεμβρίου. Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο διέταξε την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας αφερεγγυότητας για δύο βασικές εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο. Πρόκειται ειδικότερα για τις εταιρείες Capricorn Holding GmbH και Capricorn Composite GmbH.

Ως προσωρινός διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Dirk Andres, ο οποίος προέρχεται από τη δικηγορική εταιρεία AndresPartner. Η αποστολή που του έχει ανατεθεί είναι να εξετάσει διεξοδικά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ομίλου, καθώς και να αξιολογήσει τις πιθανές δυνατότητες εξυγίανσής του. Προς το παρόν, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου συνεχίζονται κανονικά, ενώ παράλληλα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης επενδυτών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του ομίλου, ο οποίος απασχολεί σήμερα σχεδόν 500 εργαζομένους.

Go Deeper

Porsche αυτοκινητοβιομηχανία Γερμανία

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Κορυδαλλός: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ
  2. EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες της Πέμπτης για την 11η αγωνιστική
  3. EuroLeague: Η Ζαλγκίρις πέρασε από το Μιλάνο με τρομακτικό Βαλαντσιούνας (83-86), άνετη νίκη για τη Βαλένθια (102-87) και ξέσπασμα της Ρεάλ (105-84)

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Auto Νέα

Cookies