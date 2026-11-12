Το γαλλικό σκάφος θα εκτελέσει αρχικά βαθμονόμηση του εξοπλισμού του νότια της Κάσου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς το Σάββατο

Την επανεκκίνηση των ερευνητικών εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σηματοδοτεί η αναχώρηση του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo από την Κρήτη με προορισμό την Κάρπαθο και την κυπριακή ΑΟΖ. Η έκδοση αντι-NAVTEX από Αθήνα και Λευκωσία εξουδετέρωσε την τουρκική αγγελία, μέσω της οποίας η Άγκυρα επεδίωξε να εμφανιστεί ως η αρχή που αδειοδοτεί το έργο.

Το ερευνητικό πλοίο, αφού ολοκληρώσει τον τεχνικό έλεγχο των συστημάτων του, θα κατευθυνθεί νότια της Κάσου, ακολουθώντας τις συντεταγμένες των ελληνικών και κυπριακών NAVTEX.

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το σκάφος θα εκτελέσει αρχικά βαθμονόμηση του εξοπλισμού του πριν προχωρήσει στις έρευνες. Παρά τις τουρκικές ενστάσεις, το πρόγραμμα εξελίσσεται κανονικά, με την Αθήνα να διατηρεί ανοιχτούς διπλωματικούς διαύλους και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Έως το απόγευμα της Πέμπτης, το γαλλικό πλοίο θα φτάσει στην επίμαχη περιοχή και εκεί θα δοκιμαστεί η αξιοπιστία της συνεννόησης που έχει γίνει. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια κίνηση εκ μέρους της Τουρκίας, περισσότερο για δήλωση παρουσίας ή προβολής σημαίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσει -με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί- να προχωρήσει σε κάποια πιο δυναμική αντίδραση».

Πολιτική αντιπαράθεση και ενημέρωση

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για το έργο. Αν και η ατζέντα δεν έχει εξειδικευτεί, αναμένεται να διανεμηθεί το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, με την Αθήνα να επιδιώκει εθνική γραμμή.

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Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέκρινε την αντιπολίτευση για βιασύνη, τονίζοντας ότι το πλοίο κινείται με νόμιμη άδεια: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχουμε περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες, είτε στο πολιτικό σύστημα είτε γενικά. Όλοι αγαπάμε το ίδιο την πατρίδα μας και ο καθένας το εκδηλώνει με τον δικό του τρόπο. Κάποιοι προσπαθούν στο όνομα των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής επί τη ευκαιρία ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, να δημιουργούν θέματα από το πουθενά για να επιβιώσουν πολιτικά».

Αντιθέτως, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, διερωτήθηκε: «Η κυβέρνηση είναι σαν να λέει τι; Σιωπητήριο. Όποιος μιλάει και κάνει κριτική για τον τρόπο που ασκούμε κάποια θέματα, υπονομεύει τη χώρα. Να μιλήσει με τον Ερντογάν. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Αύριο, αν έχουμε κάποιο άλλο έργο, θα χρειαστούμε μια αντίστοιχη Γαλλία για να προχωρήσουμε;».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ) ζήτησε ενημέρωση για τη ρηματική διακοίνωση, ενώ η Ρένα Δούρου (ΣΥΡΙΖΑ) απαίτησε σύγκληση συμβουλίου αρχηγών.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της Ελληνικής Λύσης, ο Δημήτρης Νάτσιος (Νίκη) έκανε λόγο για «ταπεινωτική ήττα», ο Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) αναφέρθηκε σε «μυστική διπλωματία» και η Θεώνη Κουφονικολάκου σχολίασε πως «όταν ενημερώνεις υπό το καθεστώς απειλής με το έργο παγωμένο για δυο χρόνια, δεν ενημερώνεις. Ζητάς άδεια».