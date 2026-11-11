Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για τις τελευταίες εξελίξεις και τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για τις τελευταίες εξελίξεις και τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, στους πολιτικούς αρχηγούς θα δοθεί και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης.«Αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι το ίδιο το καλώδιο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει σημασία», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Η αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο ενδέχεται να μεταφερθεί και στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Η αναζωπύρωση της διαμάχης γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αθήνα, αλλά και δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται ανώτατο Αξιωματούχο στην Αθήνα που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το ζήτημα κατά την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο. Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και την Ουκρανία.

Η Αθήνα εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επικαλεστεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο, προκειμένου να αμφισβητήσει τόσο τις έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης όσο και την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει νέες εντάσεις γύρω από τα δύο έργα.

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Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέντευξή του o επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δηλώσει ότι: «Η Ελλάδα έχει δηλώσει ρητά ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε κλιμάκωσης θα ζητήσει κυρώσεις και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μαρινάκης για καλώδιο: Δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία – Έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα η Ελλάδα

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και υποστήριξε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εκδώσει τις απαραίτητες άδειες για την κίνηση του πλοίου και την εκτέλεση του έργου, χωρίς να έχει ζητηθεί ή δοθεί οποιαδήποτε άδεια από την Τουρκία.

Παράλληλα, o κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τα κόμματα να μην αντιμετωπίζουν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με όρους κομματικής αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι οι επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας που υλοποιεί το έργο επιβεβαιώνουν τις κυβερνητικές θέσεις.

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Η ελληνική και κυπριακή άδεια και η τουρκική NAVTEX



Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δύο χώρες που εξέδωσαν τις άδειες για την κίνηση του πλοίου και την ολοκλήρωση του έργου.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν προκύπτει μόνο από τις ανακοινώσεις του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών ή της κυβέρνησης, αλλά και από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας που συμμετέχει στο έργο.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δύο χώρες στις οποίες ζητήθηκε άδεια για την κίνηση του πλοίου και για την ολοκλήρωση του έργου. Και είναι και οι δύο χώρες οι οποίες εξέδωσαν άδειες», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι το πλοίο ξεκίνησε και κινείται βάσει των αδειών που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές.

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Αναφερόμενος στην τουρκική NAVTEX, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι εκδόθηκε αφού είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα και είχε ξεκινήσει η κίνηση του πλοίου με βάση τις ελληνικές και κυπριακές άδειες. Πρόσθεσε ότι η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας και ότι η Ελλάδα εξέδωσε στη συνέχεια αντίστοιχη αντι-NAVTEX.

«Ποιο είναι το μείζον όμως; Είχαν προεξοφλήσει κάποιοι ότι δεν πρόκειται να ποντιστεί το καλώδιο. “Έλα μωρέ, μας κοροϊδεύουν, μας πάνε από βδομάδα σε βδομάδα”, τελικά ποντίζεται το καλώδιο. Μετά βγήκαν και είπαν “ναι, αλλά θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία”. Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο», υποστήριξε.

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που ανέφεραν ότι η Άγκυρα έδωσε άδεια, απάντησε: «Βγαίνει η ίδια η εταιρεία και τους διαψεύδει. Τι άλλο να πούμε; Ποια άδεια;».