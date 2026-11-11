Ο 17χρονος κεντρικός μέσος που αγωνίζεται στην ισπανική Ταραγόνα θα συμμετάσχει τον Νοέμβριο σε προπονητικό καμπ και φιλικούς αγώνες στην Πορτογαλία με την ομάδα

Το πρώτο του βήμα στο διεθνές ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να κάνει ο Σέι Κρόιφ-Μπιν, εγγονός του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ, καθώς κλήθηκε στην Εθνική ομάδα Κ18 των ΗΠΑ. Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής θα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα του πατέρα του, ακολουθώντας μια διαδρομή που συνδέει το όνομά του με μία από τις πιο εμβληματικές οικογένειες στην ιστορία του αθλήματος.

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Ο νεαρός αγωνίζεται στην Ισπανία με την ομάδα Κ18 της Ταραγόνα, καλύπτοντας τη θέση του κεντρικού μέσου. Η κλήση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ΗΠΑ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να αποκτήσει τις πρώτες του εμπειρίες σε διεθνές επίπεδο και να διεκδικήσει θέση στην ομάδα τα επόμενα χρόνια.

Η οικογένεια Κρόιφ και η σύνδεση με τις ΗΠΑ

Ο Σέι είναι γιος του Αμερικανού Τοντ Μπιν και της Σαντάλ Κρόιφ, κόρης του Γιόχαν Κρόιφ. Ο πατέρας του υπήρξε για 15 χρόνια στενός συνεργάτης του «Ιπτάμενου Ολλανδού» στους πάγκους, ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γιόχαν Κρόιφ, το οποίο ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Έτσι, ο 17χρονος έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον άμεσα συνδεδεμένο με το ποδόσφαιρο, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να χαράξει τη δική του πορεία. Η πρώτη κλήση στην Εθνική Κ18 των ΗΠΑ αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα στην εξέλιξή του.

Η αποστολή των ΗΠΑ θα ταξιδέψει μέσα στον Νοέμβριο στην Πορτογαλία, όπου θα πραγματοποιήσει προπονητικό καμπ και θα δώσει φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στην οικοδέσποινα χώρα και τη Νορβηγία.