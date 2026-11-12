Σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες διεξάγεται η αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την αντίστοιχη ομάδα της Ισλανδίας, στο πλαίσιο των playoffs για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21.

Το Ρέικιαβικ είχε καλυφθεί από χιόνι αρκετές ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, με την έντονη χιονόπτωση να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό, αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό. Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ένα λευκό τοπίο, δυσκολεύοντας το έργο των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων.

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Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν η επιλογή της ελληνικής ομάδας να αγωνιστεί με ολόλευκη εμφάνιση: λευκή φανέλα, σορτσάκι και κάλτσες. Η συγκεκριμένη επιλογή έκανε τους Έλληνες διεθνείς λιγότερο ευδιάκριτους μέσα στο χιονισμένο γήπεδο, σε αντίθεση με τους Ισλανδούς, οι οποίοι φορούσαν μπλε.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η Εθνική Ελπίδων είχε τη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετική εμφάνιση.

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί της UEFA

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού της UEFA για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ21, οι ομάδες δηλώνουν τα χρώματα των εμφανίσεών τους πριν από κάθε αναμέτρηση, ενώ η γηπεδούχος έχει προτεραιότητα στην επιλογή.

Στην προκριματική φάση και στα playoffs της διοργάνωσης, οι προτεινόμενες εμφανίσεις εγκρίνονται από τη διαιτητική ομάδα πριν από τον αγώνα. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει επαρκής χρωματική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο αντιπάλων.

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Αντίστοιχα, ο Κανόνας 4 της IFAB, ο οποίος αφορά τον εξοπλισμό των ποδοσφαιριστών, προβλέπει ότι οι εμφανίσεις των δύο ομάδων πρέπει να διακρίνονται μεταξύ τους, αλλά και από εκείνες των διαιτητών. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ειδική διάταξη που να απαγορεύει τη χρήση λευκής εμφάνισης σε γήπεδο καλυμμένο με χιόνι.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η Ισλανδία αγωνίζεται με την μπλε εμφάνισή της, ενώ και η δεύτερη εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας είναι επίσης μπλε. Συνεπώς, η επιλογή της θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στη χρωματική διαφοροποίηση των δύο ομάδων.

Θεωρητικά, θα μπορούσε να εξεταστεί ένας διαφορετικός συνδυασμός, ακόμη και με αλλαγή της εμφάνισης της γηπεδούχου ομάδας, εφόσον υπήρχαν διαθέσιμα και εγκεκριμένα εναλλακτικά σετ που θα εξασφάλιζαν την απαραίτητη αντίθεση. Αν, όμως, και η δεύτερη εμφάνιση της Ισλανδίας ήταν λευκή, το πρόβλημα θα μεταφερόταν στην αντίπαλη ομάδα.

Intime – Maropoulos Alexandros

Κατά συνέπεια, η επιλογή της λευκής εμφάνισης από την Εθνική Ελπίδων δεν παραβιάζει τους κανονισμούς. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ήταν και η πλέον κατάλληλη επιλογή για έναν αγώνα που διεξάγεται σε γήπεδο καλυμμένο από χιόνι.