Ολλανδία – Ελλάδα: Ο διαιτητής του αγώνα δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι, συγχώρεσε τον δράστη και βραβεύτηκε από τα Νόμπελ

Ο 34χρονος Νορβηγός διαιτητής, ο οποίος υπέστη διάσειση από το χτύπημα, προσκάλεσε τον ανήλικο δράστη σε αγώνα για να τον διδάξει αντί να επιδιώξει την τιμωρία του

Μια ξεχωριστή ιστορία συνοδεύει τον Ροχίτ Σάγκι, τον 34χρονο Νορβηγό διαιτητή που όρισε η UEFA για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία, την Παρασκευή (13/11, 21:45) στο Άμστερνταμ. Ο έμπειρος ρέφερι είχε βρεθεί στο επίκεντρο ενός σοβαρού περιστατικού το 2023, όταν δέχθηκε ένα μπουκάλι στο κεφάλι μετά από αγώνα στη Νορβηγία. Η αντίδρασή του, ωστόσο, ξεπέρασε τα όρια μιας απλής συγχώρεσης και έγινε παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα λάθος.

Η ολλανδική Voetbal International επανέφερε στο προσκήνιο την υπόθεση, θυμίζοντας όσα συνέβησαν στις 29 Μαΐου 2023, μετά την αναμέτρηση της Στάμπαεκ με τη Βαλερένγκα, η οποία είχε ολοκληρωθεί με νίκη 2-1 της πρώτης. Καθώς ο Σάγκι κατευθυνόταν προς τη φυσούνα, ένα μπουκάλι εκτοξεύτηκε από την εξέδρα και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο διαιτητής έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί διάσειση.

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Η δεύτερη ευκαιρία που έδωσε στον ανήλικο δράστη

Όπως αποκαλύφθηκε τότε από τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, το αντικείμενο είχε πετάξει ένας ανήλικος φίλαθλος. Ο Σάγκι αποφάσισε να μην περιοριστεί στην τιμωρητική αντιμετώπιση της πράξης, αλλά να επικοινωνήσει με τους γονείς του νεαρού και να του προσφέρει την ευκαιρία να καταλάβει τις συνέπειες της συμπεριφοράς του.

Έτσι, τον προσκάλεσε να παρακολουθήσει μαζί του την αναμέτρηση Κυπέλλου ανάμεσα στη Φρέντρικσταντ και τη Βίκινγκ. Ο νεαρός είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη δουλειά των διαιτητών, να παρακολουθήσει την προετοιμασία τους και να ακούσει την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Ήθελα να τον εμπνεύσω και πιστεύω ότι τα κατάφερα», είχε δηλώσει ο Νορβηγός ρέφερι, εξηγώντας τη σκέψη πίσω από την απόφασή του.

Η βράβευση από το Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης

Η στάση του Σάγκι δεν πέρασε απαρατήρητη. Τον Ιούνιο του 2023, το Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης τον τίμησε για την πρωτοβουλία του, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά του να προωθήσει τον διάλογο και να μετατρέψει ένα σοβαρό περιστατικό βίας σε ευκαιρία για μάθηση και αλλαγή συμπεριφοράς.

Πλέον, ο 34χρονος διαιτητής ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας ακόμη σημαντικής αναμέτρησης, αυτή τη φορά για τα προκριματικά του Nations League, καθώς θα διευθύνει το Ολλανδία – Ελλάδα στο Άμστερνταμ. Δεν θα είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που θα συναντήσει ελληνικές ομάδες ή ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, καθώς έχει ήδη εμπειρία από αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.