Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (11/11) στο ΕΠΑΛ Βασιλικών, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, καθώς πλημμύρισαν το υπόγειο και χώροι στο εσωτερικό του σχολικού συγκροτήματος

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (11/11) στο ΕΠΑΛ Βασιλικών, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, καθώς πλημμύρισαν το υπόγειο και χώροι στο εσωτερικό του σχολικού συγκροτήματος, με μεγάλες ποσότητες νερού να έχουν συσσωρευτεί στο κτίριο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν εισήλθαν στο σχολείο, ενώ τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν.

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Ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης Στυλιανός Απόστολου, δήλωσε στο thestival.gr, ότι: «Πράγματι έχει πλημμυρίσει το υπόγειο του σχολείου. Προφανώς το βράδυ έσπασε κάποιος αγωγός ύδρευσης και έτρεχε νερό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα πούμε στα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση σήμερα».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, έχουν κινητοποιηθεί οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσουν στην άντληση των υδάτων και στη συνέχεια στον καθαρισμό των χώρων του σχολείου.

Την ίδια ώρα, μαθήτρια του σχολείου κατήγγειλε μέσω του thestival.gr ότι δεν έχει ενημερωθεί η Πυροσβεστική για το περιστατικό και πως έχουν ειδοποιηθεί μόνο οι δημοτικές υπηρεσίες και εθελοντές. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα γιατί δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αντιμετώπισης της πλημμύρας.