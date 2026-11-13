Ελλάδα

Πάτρα: Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων κωπηλατεί στη μνήμη 17 παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών θα διανύσει 17 χιλιόμετρα με κωπηλατικό σκάφος, τιμώντας τα 17 παιδιά της μονάδας του

Γιατρός και ασθενής κρατούν μαζί μια κόκκινη διακοσμητική καρδιά πάνω από λευκό τραπέζι

Doctor giving red heart to patient at white table in clinic, closeup

13/11/2026, 10:59
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Σε μια συμβολική πρωτοβουλία προχωρά ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, με αφορμή τον Νοέμβριο, μήνα αφιερωμένο στη δωρεά οργάνων.

Ο γιατρός θα διανύσει 17 χιλιόμετρα με κωπηλατικό σκάφος, αφιερώνοντας τη διαδρομή στα 17 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα του, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, αλλά έγιναν «μικροί ήρωες» χαρίζοντας ελπίδα σε άλλους συνανθρώπους μας μέσα από τη γενναία απόφαση των γονιών τους.

Όπως τόνισε ο κ. Ηλιάδης, στόχος της δράσης είναι διπλός: να αποδοθεί φόρος τιμής σε αυτούς τους «μικρούς πολεμιστές» και, ταυτόχρονα, να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από τη δωρεά οργάνων, υπενθυμίζοντας πως ο καθένας μας έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να χρειαστεί ένα μόσχευμα παρά να γίνει ο ίδιος δωρητής.

Αναφερόμενος στη δική του εμπειρία τριών δεκαετιών στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εξομολογήθηκε πως η πιο σκληρή στιγμή της δουλειάς του παραμένει η αναγγελία του θανάτου ενός παιδιού και, αμέσως μετά, η δύσκολη συζήτηση με την οικογένεια για το ενδεχόμενο της δωρεάς. Ο ίδιος εξέφρασε τον απεριόριστο θαυμασμό του για το ψυχικό μεγαλείο αυτών των γονιών, οι οποίοι, τη στιγμή της απόλυτης συντριβής, βρίσκουν το σθένος να σκεφτούν τη σωτηρία άλλων παιδιών.

O κ. Ηλιάδης αναφέρθηκε και στη συγκλονιστική υπόθεση του βρέφους 4 μηνών που μεταφέρθηκε πρόσφατα στη ΜΕΘ υποσιτισμένο και με δαγκώματα από τρωκτικά. Όπως εξήγησε, η παραμέληση αποτελεί βαριά μορφή κακοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών (εισαγγελέων, ιατροδικαστών και αστυνομίας) και στη σύλληψη των γονέων.

Το μωρό έχει πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο, νοσηλεύεται με ασφάλεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για να ανακτήσει το βάρος του και αναμένεται να ακολουθήσει τη νέα του πορεία μακριά από κινδύνους.

Go Deeper

Ανδρέας Ηλιάδης Δωρεά οργάνων ΜΕΘ Παίδων Πάτρα

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Γερμανία: Ευρύτερες αρμοδιότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών
  2. Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
  3. Το ενεργειακό αδιέξοδο της Γερμανίας απειλεί τη βιομηχανία της

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies