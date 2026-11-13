Ο Ανδρέας Ηλιάδης, διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών θα διανύσει 17 χιλιόμετρα με κωπηλατικό σκάφος, τιμώντας τα 17 παιδιά της μονάδας του

Σε μια συμβολική πρωτοβουλία προχωρά ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, με αφορμή τον Νοέμβριο, μήνα αφιερωμένο στη δωρεά οργάνων.

Ο γιατρός θα διανύσει 17 χιλιόμετρα με κωπηλατικό σκάφος, αφιερώνοντας τη διαδρομή στα 17 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα του, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, αλλά έγιναν «μικροί ήρωες» χαρίζοντας ελπίδα σε άλλους συνανθρώπους μας μέσα από τη γενναία απόφαση των γονιών τους.

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Όπως τόνισε ο κ. Ηλιάδης, στόχος της δράσης είναι διπλός: να αποδοθεί φόρος τιμής σε αυτούς τους «μικρούς πολεμιστές» και, ταυτόχρονα, να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από τη δωρεά οργάνων, υπενθυμίζοντας πως ο καθένας μας έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να χρειαστεί ένα μόσχευμα παρά να γίνει ο ίδιος δωρητής.

Αναφερόμενος στη δική του εμπειρία τριών δεκαετιών στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εξομολογήθηκε πως η πιο σκληρή στιγμή της δουλειάς του παραμένει η αναγγελία του θανάτου ενός παιδιού και, αμέσως μετά, η δύσκολη συζήτηση με την οικογένεια για το ενδεχόμενο της δωρεάς. Ο ίδιος εξέφρασε τον απεριόριστο θαυμασμό του για το ψυχικό μεγαλείο αυτών των γονιών, οι οποίοι, τη στιγμή της απόλυτης συντριβής, βρίσκουν το σθένος να σκεφτούν τη σωτηρία άλλων παιδιών.

O κ. Ηλιάδης αναφέρθηκε και στη συγκλονιστική υπόθεση του βρέφους 4 μηνών που μεταφέρθηκε πρόσφατα στη ΜΕΘ υποσιτισμένο και με δαγκώματα από τρωκτικά. Όπως εξήγησε, η παραμέληση αποτελεί βαριά μορφή κακοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών (εισαγγελέων, ιατροδικαστών και αστυνομίας) και στη σύλληψη των γονέων.

Το μωρό έχει πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο, νοσηλεύεται με ασφάλεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για να ανακτήσει το βάρος του και αναμένεται να ακολουθήσει τη νέα του πορεία μακριά από κινδύνους.