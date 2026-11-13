Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/11) Όλα τα φώτα στο Ολλανδία – Ελλάδα και το Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει αναμετρήσεις για το Nations League, καθώς και αγώνες για την EuroLeague, το τένις και το βόλεϊ

Πλούσια είναι η αθλητική δράση της Παρασκευής (13/11), με δύο αναμετρήσεις να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague, ενώ η Εθνική Ελλάδας δοκιμάζεται στην έδρα της Ολλανδίας για το Nations League. Το τηλεοπτικό μενού περιλαμβάνει ακόμη αγώνες από την ίδια διοργάνωση, δύο ημιτελικούς του ATP 250 της Στοκχόλμης, μπάσκετ, βόλεϊ, γκολφ, τένις και μαχητικά αθλήματα.

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Μπάσκετ

16:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος Αμαλιάδας (Elite League)

Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος Αμαλιάδας (Elite League) 19:30, Novasports 5HD: Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague) 21:15, Novasports Prime: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague) 21:30, Novasports 4HD: Βιλερμπάν – Μπεσίκτας (EuroLeague)

Τένις

15:00, Magenta Sport 6: ATP 250, Στοκχόλμη (1ος ημιτελικός)

ATP 250, Στοκχόλμη (1ος ημιτελικός) 18:00, Magenta Sport 6: ATP 250, Στοκχόλμη (2ος ημιτελικός)

ATP 250, Στοκχόλμη (2ος ημιτελικός) 22:00, Novasports 6HD: FAGE WTA Finals 2026, Ίντιαν Γουέλς (6η ημέρα)

Γκολφ

09:00, Novasports 6HD: DP World Tour Championship (2η ημέρα, Ντουμπάι)

Βόλεϊ

18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΠΑΟΚ – Άρης (Volley League Ανδρών)

Ποδόσφαιρο – Nations League

19:00, Novasports Start: Μολδαβία – Καζακστάν

Μολδαβία – Καζακστάν 21:45, Novasports Premier League: Σκωτία – Βόρεια Μακεδονία

Σκωτία – Βόρεια Μακεδονία 21:45, Novasports Extra 3: Ανδόρα – Γιβραλτάρ

Ανδόρα – Γιβραλτάρ 21:45, Novasports Extra 2: Λουξεμβούργο – Εσθονία

Λουξεμβούργο – Εσθονία 21:45, Novasports Extra 1: Σλοβακία – Νήσοι Φερόες

Σλοβακία – Νήσοι Φερόες 21:45, Novasports Start και ALPHA: Ολλανδία – Ελλάδα

Ολλανδία – Ελλάδα 21:45, Novasports News: Λιχτενστάιν – Αζερμπαϊτζάν

Λιχτενστάιν – Αζερμπαϊτζάν 21:45, Novasports 3HD: Σλοβενία – Ελβετία

Σλοβενία – Ελβετία 21:45, Novasports 2HD: Σερβία – Γερμανία

Σερβία – Γερμανία 21:45, Novasports 5HD: Βουλγαρία – Ισλανδία

Μαχητικά αθλήματα

15:30, Novasports 5HD: ONE Friday Fights (διοργάνωση 2026)