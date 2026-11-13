Ολλανδία – Ελλάδα: Το πλάνο Γιοβάνοβιτς, τα σενάρια και η… Microsoft

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην είσοδο στο σύστημα εισιτηρίων λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει η Microsoft

Προτελευταία στροφή για το Nations League. Η Ελλάδα κοντράρεται στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική της 1ης κατηγορίας (2ος όμιλος). Δοκιμασία πρόκρισης για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Βήμα πρόκρισης ψάχνει η Εθνική ομάδα μας κόντρα στην Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής (21:45) στο Άμστερνταμ. Ο Γιοβάνοβιτς απέναντι στον Τσάβι, αμφότερες πρωτοπόροι, με νίκη περνάμε στα προημιτελικά του θεσμού. Σκληρή δοκιμασία κόντρα σε ομάδα απέναντι στην οποία υπάρχει αρνητική παράδοση. Ήταν ευκαιρία να… γυρίσουμε τον τροχό στην Τούμπα, αλλά το 2-0 την 1η Οκτωβρίου δεν ήταν αρκετό.

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Παρ’ όλα αυτά η ισοπαλία κόντρα στη Γερμανία κρατάει την Ελλάδα στην 1η θέση και παλεύει για μία σπουδαία διάκριση. Απίθανη, αν κρίνει κανείς πως υπάρχει η απογοήτευση του αποκλεισμού από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως και ορισμένες άλλες σφαλιάρες που δεχτήκαμε το προηγούμενο διάστημα. Όπως και να το κάνουμε, σε τρία παιχνίδια η Ελλάδα είναι αήττητη απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία. Αυτό κι’ αν είναι επίτευγμα.

Τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Η αμφιβολία της συμμετοχής του Δημήτρη Κουρμπέλη όλο αυτό το διάστημα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ξεπεράστηκε. Ο έμπειρος μέσος είναι διαθέσιμος, απομένει, όμως, να δούμε τον χρόνο της συμμετοχής του.

Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του εκλέκτορα της Ελλάδας να μην συμπεριλάβει τον Μπάμπη Κωστούλα στην τελική 23άδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απόφαση τακτικής, μιας και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού του άσου της Μπράιτον, ενός εκ των πλέον φορμαρισμένων στο ρόστερ της Εθνικής.

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Τιμωρημένος για τη μάχη στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» είναι ο Χρήστος Ζαφείρης. Απώλεια ο μέσος του ΠΑΟΚ, που οδηγεί στο μονόδρομο της δυάδας Κουρμπέλη-Ανδρούτσο. Στα της επίθεσης προβάδισμα έχει ο Φώτης Ιωαννίδης δίπλα στον Βαγγέλη Παυλίδη. Οι υπόλοιποι πάνω-κάτω είναι δεδομένοι.

Πιθανή 11άδα: Τζολάκης – Ρότα, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ανδρούτσος – Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης – Ιωαννίδης

Τα σενάρια

Η Ελλάδα είναι ισόβαθμη με την Ολλανδία στους 8 βαθμούς. Ακολουθεί η Γερμανία, που παίζει επίσης την Παρασκευή το βράδυ (21:45) στην έδρα της Σερβίας. Σενάρια για τις επόμενες δύο αγωνιστικές αρκετά. Τα δεδομένα, ωστόσο, για την Εθνική μας είναι «εύκολα».

Σε περίπτωση νίκης, δεν το συζητάμε, η Ελλάδα περνάει στην επόμενη φάση του θεσμού (προκρίνονται οι δύο πρώτοι των ομίλων). Αν έρθει ισόπαλο το παιχνίδι στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», τότε οι… στατιστικές αναφέρουν ότι πάμε για 95% πιθανότητες πρόκρισης. Άρα σχεδόν σίγουρη…

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Αν η Ολλανδία επικρατήσει με 1 γκολ διαφορά, τότε βρισκόμαστε στο 76% και αν μας νικήσει με 2+ γκολ διαφορά, οι πιθανότητες μειώνονται στο 59%. Θυμίζουμε ότι στο φινάλε η Γερμανία θα υποδεχθεί την Ολλανδία και η Εθνική μας θα αγωνιστεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου τη Σερβία.

Πώς επηρεάζει η… Microsoft

Το κατά πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα ενός αγώνα ακόμα και το πρόβλημα της Microsoft με το Outlook, αντικατροπτρίζεται με το σύστημα των εισιτηρίων. Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην είσοδο μέσα στο σύστημα, όπως και στις θέσεις στάθμευσης στην Αρένα του Άμστερνταμ.

Το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να μείνει… αμέτοχο στην όλη κρίση που περνάει η Microsoft, αν και οι υπεύθυνοι ξεκαθάρισαν πως μέχρι την έναρξη του αγώνα, όλα θα έχουν κυλήσει ομαλά. Πλήθος Ελλήνων βρίσκεται στην ολλανδική πρωτεύουσα, έτοιμος να πανηγυρίσει μία ακόμα επιτυχία της ομάδας μας σ’ αυτό το Nations League.

Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ελλάδα θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του ALPHA.