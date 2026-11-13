Αργεντινή: Επιστρέφει στο Μονουμεντάλ ο Λιονέλ Μέσι για το φιλικό Ρίβερ Πλέιτ – Ίντερ Μαϊάμι

Η αναμέτρηση της 19ης Ιανουαρίου 2027 αποτελεί την πρώτη φορά στην επαγγελματική καριέρα του Λιονέλ Μέσι που θα αγωνιστεί στην Αργεντινή φορώντας φανέλα συλλόγου, έστω και σε φιλικό επίπεδο

Στο ιστορικό γήπεδο Μονουμεντάλ ετοιμάζεται να πατήσει ξανά ο Λιονέλ Μέσι, για πρώτη φορά μετά το «αντίο» του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Η αφορμή για την επιστροφή του αποτελεί η φιλική αναμέτρηση μεταξύ της Ρίβερ Πλέιτ και της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου του 2027.

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Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής είχε ολοκληρώσει τη μυθική του διαδρομή με το εθνόσημο στις 7 Οκτωβρίου, σε φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Μπενίν που είχε φιλοξενηθεί στην ίδια έδρα.

Η επικείμενη σύγκρουση της 19ης Ιανουαρίου 2027 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την παρθενική φορά στην επαγγελματική του καριέρα που ο Μέσι θα αγωνιστεί στην Αργεντινή φορώντας τη φανέλα συλλόγου, έστω και σε φιλικό επίπεδο.

Η σχέση με το Μονουμεντάλ

Μέχρι σήμερα, οι παρουσίες του παίκτη στη χώρα εκτός εθνικής ομάδας περιορίζονταν σε φιλανθρωπικούς αγώνες ή σε τιμητικές αναμετρήσεις για τον Χουάν Ρομάν Ρικέλμε και τον Μαξιμιλιάνο Ροντρίγκες το 2023.

Το Μονουμεντάλ, έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, κατέχει κομβικό ρόλο στην πορεία του, καθώς εκεί κατέγραψε τις περισσότερες συμμετοχές του με την εθνική, πετυχαίνοντας 20 τέρματα και 11 ασίστ σε 29 αγώνες, παραμένοντας αήττητος σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις.