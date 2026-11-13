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Ιταλία: Το νέο πρωτόκολλο του υπουργείου Εσωτερικών για απειλές σε σχολικά κτίρια

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, χθες έφτασαν 3.778 μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε άλλα τόσα σχολεία της χώρας, από τα οποία εκκενώθηκαν μόνον 77

Ιταλία: Το νέο πρωτόκολλο του υπουργείου Εσωτερικών για απειλές σε σχολικά κτίρια
13/11/2026, 17:26
TANEA Newsroom
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Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νέα εγκύκλιο, η οποία καθορίζει τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούνται σε περίπτωση εμφάνισης νέων συναγερμών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στα σχολεία.

Διαχείριση απειλών και εκκενώσεις

Σύμφωνα με το έγγραφο, σε περιπτώσεις όπου το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται μαζικά σε πλήθος παραληπτών, η απειλή δεν θα λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι ανησυχίας.

Αστυνομικοί μέσα σε διάδρομο σχολείου στη Ρώμη μετά από απειλή για βόμβα

Παράλληλα, προβλέπεται άμεση διενέργεια ελέγχου εφόσον εντοπιστούν ύποπτα αντικείμενα, είτε από το προσωπικό του σχολείου είτε μέσω οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Περαιτέρω έρευνες θα αποφασίζονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους αστυνομικούς διευθυντές, οι οποίοι, εφόσον κρίνουν την κατάσταση αναγκαία, θα εισηγούνται στους νομάρχες την εκκένωση των κτιρίων.

Αστυνομικοί ερευνούν αίθουσα δημοτικού σχολείου στη Ρώμη μετά από απειλή για βόμβα

Επιπλέον, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως μια ειδική αστυνομική υπηρεσία, η οποία θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση με συντονιστικό ρόλο.

Όπως ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, την προηγούμενη ημέρα εστάλησαν 3.778 μηνύματα για τοποθέτηση βομβών σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων, με τις εκκενώσεις να περιορίζονται τελικά σε 77 περιπτώσεις.

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