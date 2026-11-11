Ιταλία: «Δεν υπάρχουν απειλές, θέλουν να προκαλέσουν χάος και φόβο», λέει η Τζόρτζια Μελόνι μετά τους συναγερμούς για βόμβες σε σχολεία

Τζόρτζια Μελόνι Εθνικός έλεγχος του χρέουςΗ Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναγοράς της MTS SpA – της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης ευρωπαϊκών ομολόγων – από τη Euronext, καθώς η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει να διατηρήσει τον εθνικό έλεγχο επί του χρέους της χώρας, εν μέσω της μεγάλης αναταραχής στις αγορές χρέους.Πιθανός αγοραστής θα είναι ο κρατικός χρηματοδοτικός οργανισμός Cassa Depositi e Prestiti SpA, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα εξαγοράσει το ποσοστό 63% της MTS που κατέχει η Euronext. Η MTS ιδρύθηκε ειδικά για να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς ιταλικών ομολόγων. Το υπόλοιπο 37% της MTS ανήκει σε άλλους μετόχους.

Η ιταλική δικαιοσύνη συνεργάζεται με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ η πρωθυπουργός θα συναντηθεί αύριο με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, στον σημερινό συναγερμό για βόμβες ο οποίος προκάλεσε την εκκένωση εκατοντάδων σχολείων της χώρας.

“Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές και τα μηνύματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να πλήξουν αλλά για να τρομάξουν. Θέλουν να προκαλέσουν φόβο, χάος, να σπαταλήσουμε τις ημέρες μας”, είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

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Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η ιταλική δικαιοσύνη ασχολείται, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

“Μηνύματα σαν κι αυτά μπορεί να σταλούν και πάλι. Δεν θα σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε, θα είναι η απόδειξη ότι όποιος τα στέλνει δεν διαθέτει τίποτε άλλο. Και θα μας βρει έτοιμους”, είπε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύτηκε ότι η χώρα της θα συνεχίσει να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιφυλακής, αλλά συγχρόνως κατέστησε σαφές ότι” δεν θα επιτρέψει σε ένα ανώνυμο μέιλ να καθορίσει το σχολικό ημερολόγιο των παιδιών”. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι αύριο θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

“Όποιος έκανε όλα αυτά, ήθελε μια μπλοκαρισμένη, φοβισμένη χώρα. Αύριο θα δει μια χώρα που ξυπνά, συνοδεύει τα παιδιά της στο σχολείο και πάει στη δουλειά. Αυτή είναι η καλύτερη και ισχυρότερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε”, δήλωσε τέλος η Ιταλίδα πρωθυπουργός.