Εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών προκάλεσαν οι απειλές για τοποθέτηση βομβώνα σε εκατοντάδες σχολεία σε ολόκληρη την Ιταλία, μετά την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τις διευθύνσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά από σχολικά κτίρια, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν οι απειλές έχουν πραγματική βάση.

Σύμφωνα με το Rai News, οι αναφορές για απειλές έφτασαν από το Πιεμόντε έως την Καλαβρία, ενώ μόνο στην περιφέρεια του Λάτσιο τουλάχιστον 50 σχολεία έλαβαν τα σχετικά μηνύματα. Αρχικά, οι αναφορές αφορούσαν περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα, ωστόσο ο αριθμός αυξήθηκε στη συνέχεια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

🔵 "Siamo venuti per annientarvi", si legge nella mail inviata a centinaia di scuole italiane interessate questa mattina dagli allarmi bomba. In corso evacuazioni e bonifiche in tutti gli istituti. Nel video alcuni studenti di Brescia https://t.co/mRU7MGN1CC — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2026

Ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε ότι περίπου 300 σχολεία είχαν λάβει μηνύματα με απειλές για βόμβες, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αναμενόταν να αυξηθεί. «Ο αριθμός των 300 ήταν πριν από περίπου μισή ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απειλή για βόμβα και η υπογραφή «Mikhail Andropov»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Rai News, οι απειλές προήλθαν από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη σε διευθυντές σχολείων και έφερε την υπογραφή «Mikhail Andropov». Στο μήνυμα ο αποστολέας συστήνεται ως ηγέτης μιας οργάνωσης με την ονομασία «Vilayat of Misoginistan» και διατυπώνει απειλές για μαζικές επιθέσεις κατά Ιταλών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε υποτιθέμενο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σχολικό κτίριο, ενώ διατυπώνονται απειλές για επίθεση και κατά του αυτοκινήτου της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Οι αρχές αντιμετωπίζουν τις αναφορές ως απειλές και πραγματοποιούν ελέγχους στα σχολεία που έχουν λάβει τα μηνύματα.

Το ίδιο όνομα, «Mikhail Andropov», είχε εμφανιστεί και σε ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν τις προηγούμενες ημέρες σε μέσα ενημέρωσης της Ιρλανδίας, της Βρετανίας και της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τους Financial Times, μηνύματα με την ίδια υπογραφή είχαν φτάσει σε συνολικά 18 δημοσιογραφικούς οργανισμούς, προαναγγέλλοντας επιθέσεις σε αεροσκάφη, κρουαζιερόπλοια, μετρό και τρένα.

Οι δηλώσεις Βαλντιτάρα και Κροζέτο για τις απειλές

Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα συνέδεσε τις απειλές με ένα ευρύτερο κύμα περιστατικών που έχουν καταγραφεί σε διαφορετικούς τομείς.

Διαφήμιση

«Έχουν στοχοποιήσει πτήσεις, σούπερ μάρκετ και, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη και νοσοκομεία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια στρατηγική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι προς το παρόν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις ενέργειες. Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ η Δικαιοσύνη θα διεξαγάγει τη δική της έρευνα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, υποστήριξε ότι βασικός στόχος τέτοιων ενεργειών μπορεί να είναι η πρόκληση φόβου και αναστάτωσης στην κοινωνία.

«Η στρατηγική είναι να δημιουργούνται ανησυχίες. Είναι πολύ εύκολο, οποιοσδήποτε από εμάς, με τα μέσα και τα εργαλεία που υπάρχουν, μπορεί να στείλει ένα email σε ένα σχολείο, έναν παιδικό σταθμό ή μια αεροπορική εταιρεία και να πει ότι υπάρχει βόμβα», δήλωσε.

Διαφήμιση

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι δεν πρέπει κάθε τέτοιο περιστατικό να αποδίδεται αυτομάτως σε ξένη κρατική παρέμβαση ή εχθρική ενέργεια. Όπως σημείωσε, πίσω από ορισμένες απειλές μπορεί να βρίσκονται και άτομα που επιδιώκουν να προκαλέσουν πανικό, χωρίς να υπάρχει ευρύτερος σχεδιασμός.

«Οι αστυνομικές αρχές εργάζονται ακριβώς για να διακρίνουν ποιες περιπτώσεις είναι σοβαρές και ποιες προέρχονται από ανθρώπους που επιδιώκουν να τραβήξουν την προσοχή», ανέφερε ο Κροζέτο.

Εκκενώσεις σχολείων και έρευνες των αρχών

Οι πρώτες αναφορές για συναγερμούς καταγράφηκαν σε σχολεία της Ρώμης, κυρίως στις συνοικίες Άπιο και Τουσκολάνο. Μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναφέρθηκαν ήταν το σχολικό συγκρότημα Giovanni Cagliero, το σχολείο Petrarca και το σχολείο Rodari, ενώ εκκενώθηκαν επίσης ορισμένα δημοτικά σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Οι μαθητές και το προσωπικό απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στους προβλεπόμενους ελέγχους.

Οι ιταλικές αρχές καλούνται πλέον να διερευνήσουν τόσο την προέλευση των μηνυμάτων όσο και το ενδεχόμενο σύνδεσης των απειλών που καταγράφηκαν σε σχολεία με εκείνες που είχαν προηγουμένως σταλεί σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.