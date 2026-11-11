Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά

Απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και Πρωτοβάθμιων Σωματείων στην Αθήνα, Τετάρτη 9 Απριλίου 2025. Η Συνομοσπονδία διεκδικεί τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού όχι με κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, απαιτεί Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και ενεργειακές πολιτικές για την καταπολέμηση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στηρίζουν δεκάδες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα με κοινό παρονομαστή τους μισθούς, την ακρίβεια και το κόστος στέγασης

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας απεργούν την ίδια μέρα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συνδικάτων, οι κεντρικές συγκεντρώσεις θα γίνουν το πρωί σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Ποιοι συμμετέχουν

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Η ΑΔΕΔΥ, όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 9 Οκτωβρίου, προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζόμενους του Δημοσίου. Η απόφαση καλύπτει και τους εκπαιδευτικούς.

Στον ιδιωτικό τομέα την απεργία στηρίζουν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, δεκάδες Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες. Οι τελευταίες καταγραφές μιλούν για δεκάδες Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες. Ανάμεσά τους είναι οι ομοσπονδίες των οικοδόμων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των εργαζομένων στα τρόφιμα και τα ποτά, στην καθαριότητα.

Πού και τι ώρα

Τα σημεία που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής:

Αθήνα: 10.30 π.μ., Προπύλαια

10.30 π.μ., Προπύλαια Θεσσαλονίκη: 10.30 π.μ., Άγαλμα Βενιζέλου

10.30 π.μ., Άγαλμα Βενιζέλου Πειραιάς: 10.00 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

10.00 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πάτρα, Αγρίνιο, Αίγιο, Αργοστόλι, Ζάκυνθος: 10.30 π.μ.

10.30 π.μ. Καβάλα, Κέρκυρα, Λευκάδα: 11.00 π.μ.

11.00 π.μ. Χανιά (ΑΔΕΔΥ): 10.00 π.μ.

Νέες συγκεντρώσεις προστίθενται όσο πλησιάζει η μέρα της απεργίας.

Τα αιτήματα

Η ΑΔΕΔΥ ζητά ουσιαστικές αυξήσεις, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Η ΟΙΥΕ και οι ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα ζητούν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις και 7ωρο, πενθήμερο και 35ωρο, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Οι οικοδόμοι ζητούν επιπλέον ένσημο για κάθε μέρα δουλειάς.

Τα μέσα μεταφοράς

Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου δεν έχουν ανακοινωθεί οριστικές αποφάσεις για απεργία σε μετρό, λεωφορεία, ηλεκτρικό και τραμ. Το πρόγραμμα των μετακινήσεων παραμένει ανοιχτό.