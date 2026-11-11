Γιώργος Μπαρτζώκας: «Χρειαζόμαστε καλύτερη δημιουργία και εκτέλεση»

Ο προπονητής των ερυθρόλευκων επιβεβαίωσε την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ από την αναμέτρηση με την Dubai BC, ενώ τόνισε πως η αγορά για ενίσχυση είναι περιορισμένη

Την ανάγκη ο Ολυμπιακός να παρουσιάσει μεγαλύτερη συγκέντρωση στο κομμάτι της δημιουργίας και της εκτέλεσης υπογράμμισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενόψει της αναμέτρησης με την Dubai BC στη SUNEL Arena, για τη EuroLeague. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στην ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, στην κατάσταση του ρόστερ και στις δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά για την ενίσχυση της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφύγει τις βιαστικές επιλογές στην επίθεση και να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα, ενώ σχολίασε και την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ από το επερχόμενο παιχνίδι. Παράλληλα, εξήγησε ότι η εύρεση ενός παίκτη που θα μπορέσει να έχει άμεση επίδραση στην ομάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση.

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Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για τη νίκη επί του Αμαρουσίου και την εικόνα της ομάδας:

«Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που κερδίζει ένα παιχνίδι εκτός έδρας, προφανώς μην έχοντας καλή εμφάνιση και αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση στα media για το τι δεν κάνουμε καλά. Το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό ήταν ένα wake up call. Ότι δεν παίξαμε καλά είναι δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι ένα παιχνίδι που τελικά κερδίσαμε πρέπει να μας προβληματίσει για κάτι».

Για το απαιτητικό πρόγραμμα και τη συνέχεια της σεζόν:

«Το πρόγραμμα που ακολουθούμε, όπως και όλες οι ομάδες, το ρεπό είναι υποχρεωτικό. Ακόμη κι όταν έχεις τρεις ημέρες, οι προπονήσεις είναι δύο. Όλα οδηγούν στο να έχουμε πολλά παιχνίδια, που είναι ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τους χορηγούς και το κοινό. Πιστεύουμε ότι μέρα με τη μέρα το υπάρχον ρόστερ θα γίνεται καλύτερο».

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Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Dubai BC:

«Να έχουμε καλύτερη δημιουργία και καλύτερη εκτέλεση, να μην πάμε σε βιαστικές αποφάσεις».

Για το σχόλιο του Νίκολα Βούτσεβιτς:

«Εδώ εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό, δεν έχει σημασία πώς αισθάνομαι εγώ. Δεν το γνωρίζω το παιδί, με τιμάει, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στον Ολυμπιακό και όχι σε εμένα».

«Η αγορά είναι περιορισμένη»

Για την κινητικότητα του Ολυμπιακού στην αγορά και την αναζήτηση παίκτη:

«Η αγορά είναι περιορισμένη. Οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτη από την Αμερική θέλει αρκετό χρόνο προσαρμογής, αν τον πάρεις από την Ευρώπη είναι δύσκολο να τον βγάλεις από την ομάδα του.

Αυτό που διαπιστώνω σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει αμέσως επίδραση. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν».

Για την κατάσταση των Μιλουτίνοφ και Κόντσαρ:

«Οι προπονήσεις οι τελευταίες βοηθούν να νιώσουν καλύτερα».