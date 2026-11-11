Για επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ κάνει λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία

Ένα περιστατικό που προκάλεσε συζητήσεις στους κόλπους της κυπριακής κυβέρνησης σημειώθηκε στην Αττάλεια, κατά την υποδοχή των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31). Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από το σημείο υποδοχής λίγο πριν από την άφιξη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, αφήνοντας τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να τον υποδεχθεί μόνος του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε τηλεοπτικά πλάνα, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι στιγμής κάποια εξήγηση από την τουρκική πλευρά. Όταν ο Χριστοδουλίδης έφτασε στον χώρο, η κάμερα δεν εστίαζε στην υποδοχή. Όταν επέστρεψε στο σημείο, στο πλάνο εμφανιζόταν μόνο ο Γκουτέρες να περιμένει τον Κύπριο πρόεδρο.

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COP31’de Güney Kıbrıs detayı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderleri karşılarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’i karşılamadı. Karşılamayı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gerçekleştirdi. https://t.co/qmnvVjTSs9 — Daktilock (@daktilock) November 11, 2026

Στα πλάνα που ακολούθησαν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης φαίνεται να κοντοστέκεται πριν εισέλθει στην αίθουσα, καθώς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι διοργανωτές τού ζήτησαν να περιμένει. Αμέσως μετά, στις οθόνες εμφανίστηκε μια μεγάλη τουρκική σημαία, ενώ ο Ερντογάν είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο.

Ο Κύπριος πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συνομιλούν για λίγα δευτερόλεπτα, πριν ποζάρουν για τις αναμνηστικές φωτογραφίες και ο Χριστοδουλίδης κατευθυνθεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Στην επόμενη άφιξη ηγέτη, πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος βρισκόταν και πάλι κανονικά δίπλα στον Γκουτέρες.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας την αποχώρηση του Ερντογάν, την χαρακτήρισε «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε προσωπικά τον Τουφάν Έρχιουρμαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη Σύνοδο.

Σε εκείνη την υποδοχή, ωστόσο, δεν βρισκόταν δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο ο Αντόνιο Γκουτέρες. Η διαφορετική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τους δύο ηγέτες αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, δεδομένης της άρνησης της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρά το περιστατικό, η συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη στις εργασίες της Συνόδου πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τον ίδιο να εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως αναγνωρισμένο κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Το διπλωματικό παρασκήνιο της συμμετοχής Χριστοδουλίδη

Η παρουσία του Κύπριου προέδρου στην Αττάλεια είχε προηγουμένως προκαλέσει διπλωματικές διαβουλεύσεις, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Τουρκία είχε επιχειρήσει να αποκλείσει τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Ηγετών.

Η Λευκωσία κινητοποιήθηκε σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις κρατών μελών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αμφισβητείται η ισότιμη συμμετοχή ενός κράτους μέλους της ΕΕ σε διεθνή διάσκεψη.

Τελικά, εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έφτασε στην Αττάλεια το προηγούμενο βράδυ. Κατά την άφιξή του έγινε δεκτός από εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα.

Το Κυπριακό στην ατζέντα των επαφών στην Αττάλεια

Η παρουσία των Νίκου Χριστοδουλίδη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ίδια διεθνή διάσκεψη συμπίπτει με τις νέες προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

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Την προηγούμενη ημέρα, ο Κύπριος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του Γκουτέρες με τον Ερντογάν στην Αττάλεια, κατά την οποία συζητήθηκε επίσης το Κυπριακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξετάζονται τα επόμενα βήματα για τη διοργάνωση νέας τριμερούς συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η κυπριακή κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει, πάντως, ότι δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.