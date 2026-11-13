Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της ενεργειακής τους σύμπραξης και δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία

Μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη η Τουρκία και το Κατάρ, επισφραγίζοντας τη στενή τους συμμαχία σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας.

Η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο που επιδιώκουν να διαδραματίσουν οι δύο χώρες στις εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μήνυμα σταθερότητας από Ερντογάν

Αμέσως μετά τη συνάντηση, η τουρκική προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογράμμισε τη σημασία της νέας αυτής συνεργασίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού με στόχο την αποτροπή νέων συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, προκρίνοντας τον διάλογο ως το μοναδικό μέσο για την εμπέδωση της ειρήνης.

«Η Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπεγράφη σήμερα από την Τουρκία και το Κατάρ θα προσθέσει μια άλλη διάσταση στη σχέση μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας στις διμερείς σχέσεις.

Παρόλο που η επίσημη ανακοίνωση της Άγκυρας δεν εισήλθε σε τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο του αμυντικού συμφώνου, κατέστη σαφές ότι η συνεργασία αυτή εκτείνεται και σε άλλους κρίσιμους τομείς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και διαφοροποίησης της ενεργειακής τους σύμπραξης, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν για τη συνεχή ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο διπλωματικό και στρατιωτικό σχεδιασμό της Άγκυρας στην περιοχή. Τον περασμένο Αύγουστο η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν συνυπέγραψαν τη Συμφωνία της Μέκκας, ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε μια συγκυρία όπου οι περιφερειακές συγκρούσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η τουρκική Εθνοσυνέλευση επικύρωσε τη Συμφωνία της Μέκκας την προηγούμενη εβδομάδα, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικής υποστήριξης από την Άγκυρα προς το Ριάντ, το οποίο αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις ασφαλείας από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η τριμερής συμφωνία του Αυγούστου προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρείται αυτόματα επίθεση εναντίον όλων.