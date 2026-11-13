Ινδία: Τουλάχιστον 23 νεκροί από μετωπική σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο

Το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο κοντά στην Καράτου προκάλεσε απώλειες και κινητοποίηση διασωστών.

Επτά άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα στο κρατίδιο Άσαμ, ενώ ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας εκτιμά πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, και άλλοι τραυματίστηκαν από μετωπική σύγκρουση ενός φορτηγού με ένα λεωφορείο στη βορειοανατολική Ινδία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο που συνορεύει με το Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα στο βορειοανατολικό κρατίδιο Άσαμ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αυστηροί περιορισμοί ταχύτητας ισχύουν σε αυτόν τον δρόμο, τον οποίο συχνά διαπερνούν ζώα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών είναι 23 και επτά άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας της περιφέρειας Σουαπνίλ Ντεκ, προσθέτοντας πως είναι πιθανό ο απολογισμός των νεκρών να αυξηθεί.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα δήλωσε στο X «βαθιά λυπημένος από αυτό το τραγικό δυστύχημα».

Η Ινδία, με πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίων, έχει καταγράψει περισσότερους από 183.000 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα το 2025, ή περισσότερους από 500 την ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πολλά από τροχαία οφείλονται σε ανεπαρκείς οδικές υποδομές, κακοσυντηρημένα οχήματα και εξαντλημένους οδηγούς.