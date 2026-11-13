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ΗΠΑ: Φωτόσπαθο από τον “Πόλεμο των Άστρων” πωλείται σε δημοπρασία έναντι σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων

Το ποσό αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως για σκηνικό αντικείμενο από τον Star Wars, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions

Ο Νταρθ Βέιντερ με κόκκινο φωτόσπαθο μπροστά από στρατό Stormtroopers και πολεμικά οχήματα AT-AT
13/11/2026, 16:02
TANEA Newsroom
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Φωτόσπαθο από τη σειρά ταινιών «Πόλεμος των Άστρων»(Star Wars) πωλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ έναντι σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions.

Το ποσό αυτό αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως για σκηνικό αντικείμενο από τον Star Wars, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Το συγκεκριμένο φωτόσπαθο χρησιμοποιήθηκε από τον Νταρθ Βέιντερ, τον εμβληματικό κακό που ενσάρκωσε ο Ντέιβιντ Πράους, σε δύο ταινίες της διάσημης σειράς. Εμφανίζεται τόσο στο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (1980) όσο και στην «Επιστροφή των Τζεντάι» (1983).

Όπως επισημαίνει ο οίκος δημοπρασιών, το σπαθί φέρει εμφανή σημάδια φθοράς, ανάμεσά τους μια ρωγμή και γρατζουνιές, τα οποία αποδεικνύουν ότι είχε χρησιμοποιηθεί στα γυρίσματα.

Ο «Πόλεμος των Άστρων», δημιούργημα του σεναριογράφου, παραγωγού και σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου. Η πρώτη ταινία του έπους, «Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 4 – Μια νέα ελπίδα», κυκλοφόρησε το 1977.

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Star Wars δημοπρασία φωτόσπαθο

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