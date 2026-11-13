Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ στο Παρίσι: Άρπαξαν κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μπροστά σε περαστικούς

Η ομάδα των τεσσάρων δραστών διέφυγε με μοτοσικλέτες από το σημείο της επίθεσης, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της ληστείας

Σοκ και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη Γαλλία η θρασύτατη ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι σε έναν από τους πιο κεντρικούς και πολυτελείς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης στην οδό Rue de la Paix, σε απόσταση αναπνοής από την περίφημη Place Vendôme, όπου χτυπά η καρδιά της υψηλής κοσμηματοποιίας. Στόχος της επίθεσης έγινε το κατάστημα του διάσημου οίκου De Beers, στο δεύτερο διαμέρισμα του Παρισιού.

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Όπως αποτυπώνεται σε οπτικό υλικό από το σημείο, οι κουκουλοφόροι δράστες έδρασαν με απόλυτη ψυχραιμία, κρατώντας καλάσνικοφ. Την ώρα που οι συνεργοί τους άδειαζαν το εσωτερικό του καταστήματος, μέλη της συμμορίας παρέμεναν έξω από την είσοδο, αδιαφορώντας πλήρως για τους δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες που διέσχιζαν εκείνη τη στιγμή τον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εκπρόσωπος του αστυνομικού συνδικάτου Alliance στο Παρίσι, η ομάδα αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, τα οποία χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να αρπάξουν κοσμήματα συνολικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, προτού εξαφανιστούν με μοτοσικλέτες στα στενά της πόλης.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ομίλου De Beers επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Associated Press πως από την επίθεση δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η μπουτίκ θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες των αρχών.

Armed with Kalashnikovs, they robbed a diamond jewelry store in the center of Paris. €1 million stolen. In broad daylight, in the heart of Europe. This is not a movie. This is Paris, November 2026. https://t.co/v9XZFIxzvL — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 13, 2026