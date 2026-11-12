Ελλάδα

Πάτρα: Ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης – Έχασε χρήματα και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ

Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα

Πάτρα: Ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης – Έχασε χρήματα και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ
12/11/2026, 17:34
TANEA Newsroom
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Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έχασε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το tempo24.news, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα και προσποιήθηκε τον λογιστή, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα προκειμένου να την εξαπατήσει.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα παραδώσει μέσα σε σακούλα, ακολουθώντας τις οδηγίες του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας, ενώ η συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται σε περίπου 12.000 ευρώ.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον δράστη.

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