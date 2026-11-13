Επιστήμη & Τεχνολογία

«Ημέρα της Κρίσεως» η 13η Νοεμβρίου 2026: Πώς μια εξίσωση του 1960 «προέβλεψε» το τέλος του κόσμου για σήμερα

Η ανατριχιαστική σύμπτωση με την Παρασκευή και 13 και η εξίσωση που όρισε το τέλος του πολιτισμού για σήμερα

Ημερολόγιο με κυκλωμένη την 13η μέρα μπροστά από πλήθος και φλεγόμενη Γη
13/11/2026, 10:08
TANEA Newsroom
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Ως «Doomsday», δηλαδή «Ημέρα της Κρίσεως» χαρακτηρίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, αναζωπυρώνοντας παλιές επιστημονικές προβλέψεις, δεισιδαιμονίες γύρω από την «Παρασκευή και 13», αλλά και σύγχρονα viral trends της ποπ κουλτούρας. Ποια είναι όμως η πραγματική ιστορία πίσω από τη συγκεκριμένη ημερομηνία;

Η επιλογή της 13ης Νοεμβρίου 2026 ως «ημερομηνίας λήξης» του ανθρώπινου πολιτισμού δεν αποτελεί απλώς ένα σύγχρονο διαδικτυακό αστείο, αλλά έχει τις ρίζες της σε ένα πραγματικό επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν από 66 χρόνια, σε ένα από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά του κόσμου.

Η διάσημη εξίσωση του 1960 στο περιοδικό «Science»

Στις 13 Νοεμβρίου 1960, ο αυστροαμερικανός φυσικός και φιλόσοφος Χάιντς φον Φέρστερ, μαζί με τους συνεργάτες του Πατρίσια Μόρα και Λόρενς Άμιοτ, δημοσίευσαν στο περιοδικό Science μια μελέτη με τον εντυπωσιακό τίτλο: «Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026», δηλαδή Ημέρα της Κρίσεως: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 μ.Χ.

Οι ερευνητές είχαν αναλύσει την εκθετική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά τους προηγούμενους αιώνες και κατέληξαν σε μια μαθηματική φόρμουλα, γνωστή έκτοτε ως «Εξίσωση της Ημέρας της Κρίσεως». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, εάν ο πληθυσμός της Γης συνέχιζε να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό του 1960, σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο αριθμός των ανθρώπων στον πλανήτη θα έτεινε μαθηματικά στο άπειρο, προκαλώντας την απόλυτη κατάρρευση των πόρων και το τέλος της ανθρωπότητας.

Πώς διαψεύστηκε η μαθηματική πρόβλεψη

Φυσικά, ο ίδιος ο Φον Φέρστερ είχε χρησιμοποιήσει την ημερομηνία ως μια ευφυή επιστημονική προειδοποίηση για τον υπερπληθυσμό και όχι ως μεταφυσική προφητεία. Στην πράξη, η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού επιβραδύνθηκε αισθητά μετά τη δεκαετία του 1970, διαψεύδοντας το μαθηματικό μοντέλο του 1960.

Κίτρινη οδική πινακίδα με την ένδειξη Friday the 13th μπροστά από συννεφιασμένο ουρανό με κεραυνούς

Από την «Παρασκευή και 13» στα trends του TikTok

Παρότι η επιστημονική βάση της πρόβλεψης έχει ξεπεραστεί, η σύμπτωση της σημερινής ημερομηνίας με την παραδοσιακά «γρουσούζικη» Παρασκευή και 13, η οποία συνδέεται με την φοβία για την «Παρασκευή και 13», έδωσε την αφορμή για ένα νέο κύμα viral αναρτήσεων σε TikTok και X.

Στη διαδικτυακή φρενίτιδα συνέβαλε και η σύγχρονη ποπ κουλτούρα, καθώς το 2026 έχει ταυτιστεί για εκατομμύρια θεατές και gamers με τον όρο «Doomsday», τόσο λόγω της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής Avengers: Doomsday της Marvel, όσο και εξαιτίας θεματικών events σε δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια.

Κεραυνός διαπερνά πολύχρωμα σύννεφα καταιγίδας πάνω από στέγες
Lightning and colorful clouds during a summer stor

Την ίδια ώρα, βέβαια, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι το πραγματικό «Ρολόι της Αποκάλυψης» του Bulletin of the Atomic Scientists παραμένει ρυθμισμένο πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ, εξαιτίας των σύγχρονων γεωπολιτικών κρίσεων, της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

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