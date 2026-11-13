«Ημέρα της Κρίσεως» η 13η Νοεμβρίου 2026: Πώς μια εξίσωση του 1960 «προέβλεψε» το τέλος του κόσμου για σήμερα

Η ανατριχιαστική σύμπτωση με την Παρασκευή και 13 και η εξίσωση που όρισε το τέλος του πολιτισμού για σήμερα

Ως «Doomsday», δηλαδή «Ημέρα της Κρίσεως» χαρακτηρίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, αναζωπυρώνοντας παλιές επιστημονικές προβλέψεις, δεισιδαιμονίες γύρω από την «Παρασκευή και 13», αλλά και σύγχρονα viral trends της ποπ κουλτούρας. Ποια είναι όμως η πραγματική ιστορία πίσω από τη συγκεκριμένη ημερομηνία;

Η επιλογή της 13ης Νοεμβρίου 2026 ως «ημερομηνίας λήξης» του ανθρώπινου πολιτισμού δεν αποτελεί απλώς ένα σύγχρονο διαδικτυακό αστείο, αλλά έχει τις ρίζες της σε ένα πραγματικό επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν από 66 χρόνια, σε ένα από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά του κόσμου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Debunked study predicted "doomsday" on Friday the 13th (tomorrow) https://t.co/yV232aAEJr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 13, 2026

Η διάσημη εξίσωση του 1960 στο περιοδικό «Science»

Στις 13 Νοεμβρίου 1960, ο αυστροαμερικανός φυσικός και φιλόσοφος Χάιντς φον Φέρστερ, μαζί με τους συνεργάτες του Πατρίσια Μόρα και Λόρενς Άμιοτ, δημοσίευσαν στο περιοδικό Science μια μελέτη με τον εντυπωσιακό τίτλο: «Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026», δηλαδή Ημέρα της Κρίσεως: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 μ.Χ.

In 1960, scientists predicted humanity’s end, and they set the data as November 13, 2026 — tomorrow. In November 1960, physicist Heinz von Foerster and his colleagues Patricia Mora and Lawrence Amiot published a paper in Science with an unforgettable title: "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026." They had fitted an equation to estimates of world population going back two thousand years and found that humanity wasn’t just growing, it was growing faster and faster. Followed to its end, their curve shot to infinity on one specific date. "Our great-great-grandchildren will not starve," they wrote. "They will be squeezed to death." The math was a warning, not a prophecy, and the world changed course. Starting around the 1990s, population growth fell behind their curve as birth rates dropped, and today the global birth rate is a little under half what it was in 1960. The United Nations now expects the world’s population, about 8.2 billion people, to peak at around 10.3 billion in the mid-2080s and then slowly decline. To be clear, the authors never expected people to literally be crushed on a Friday; the date showed where unchecked growth would lead. And their remedy, halving the birth rate, is roughly what happened. That makes their paper one of the most striking examples of a forecast that helped prove itself wrong. source: von Foerster, H., Mora, P. M., & Amiot, L. W. (1960). Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. Science, 132(3436), 1291–1295. Διαφήμιση Διαφήμιση November 12, 2026

Οι ερευνητές είχαν αναλύσει την εκθετική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά τους προηγούμενους αιώνες και κατέληξαν σε μια μαθηματική φόρμουλα, γνωστή έκτοτε ως «Εξίσωση της Ημέρας της Κρίσεως». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, εάν ο πληθυσμός της Γης συνέχιζε να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό του 1960, σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο αριθμός των ανθρώπων στον πλανήτη θα έτεινε μαθηματικά στο άπειρο, προκαλώντας την απόλυτη κατάρρευση των πόρων και το τέλος της ανθρωπότητας.

Πώς διαψεύστηκε η μαθηματική πρόβλεψη

Φυσικά, ο ίδιος ο Φον Φέρστερ είχε χρησιμοποιήσει την ημερομηνία ως μια ευφυή επιστημονική προειδοποίηση για τον υπερπληθυσμό και όχι ως μεταφυσική προφητεία. Στην πράξη, η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού επιβραδύνθηκε αισθητά μετά τη δεκαετία του 1970, διαψεύδοντας το μαθηματικό μοντέλο του 1960.

Από την «Παρασκευή και 13» στα trends του TikTok

Παρότι η επιστημονική βάση της πρόβλεψης έχει ξεπεραστεί, η σύμπτωση της σημερινής ημερομηνίας με την παραδοσιακά «γρουσούζικη» Παρασκευή και 13, η οποία συνδέεται με την φοβία για την «Παρασκευή και 13», έδωσε την αφορμή για ένα νέο κύμα viral αναρτήσεων σε TikTok και X.

Διαφήμιση

Στη διαδικτυακή φρενίτιδα συνέβαλε και η σύγχρονη ποπ κουλτούρα, καθώς το 2026 έχει ταυτιστεί για εκατομμύρια θεατές και gamers με τον όρο «Doomsday», τόσο λόγω της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής Avengers: Doomsday της Marvel, όσο και εξαιτίας θεματικών events σε δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια.

Lightning and colorful clouds during a summer stor

Την ίδια ώρα, βέβαια, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι το πραγματικό «Ρολόι της Αποκάλυψης» του Bulletin of the Atomic Scientists παραμένει ρυθμισμένο πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ, εξαιτίας των σύγχρονων γεωπολιτικών κρίσεων, της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.