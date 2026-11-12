Ένα δισεκατομμύριο χρόνια έλειπαν από την ιστορία της Γης: Επιστήμονες ανακάλυψαν το γιατί

Νέα μελέτη στο περιοδικό Nature προτείνει ότι οι αργές κατακόρυφες κινήσεις των ηπείρων, που προκαλούνται από ρεύματα θερμών πετρωμάτων βαθιά στον μανδύα της Γης, εξηγούν ένα από τα μεγαλύτερα γεωλογικά μυστήρια.

Ένα τεράστιο κενό στο γεωλογικό αρχείο της Γης, που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο χρόνια, ενδέχεται να έχει πλέον μια πειστική εξήγηση.

Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον υποψήφιο διδάκτορα Santosh Dhungana του Πανεπιστημίου του Wollongong στην Αυστραλία υποστηρίζει ότι το φαινόμενο, γνωστό ως «Μεγάλη Ασυμφωνία» συνδέεται με τη σταδιακή ανύψωση και τη μετέπειτα βύθιση μεγάλων τμημάτων των ηπείρων.

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Η Μεγάλη Ασυμφωνία αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα γεωλογικά φαινόμενα στον πλανήτη.

Πρόκειται για ένα όριο όπου σχετικά νεότερα ιζηματογενή πετρώματα, ηλικίας περίπου 540 εκατομμυρίων ετών, βρίσκονται απευθείας πάνω σε πολύ αρχαιότερα κρυσταλλικά πετρώματα, όπως ο γρανίτης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποκαλύπτεται στο Γκραν Κάνιον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για να εξηγήσουν το φαινόμενο, οι ερευνητές προσομοίωσαν την κίνηση του γήινου μανδύα σε βάθος εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών.

Tα μοντέλα έδειξαν ότι, κατά τη Νεοπροτεροζωική περίοδο, πριν από περίπου ένα δισεκατομμύριο έως 540 εκατομμύρια χρόνια, θερμά ρεύματα στο εσωτερικό της Γης ανύψωσαν μεγάλες ηπειρωτικές περιοχές.

Η παρατεταμένη έκθεσή τους στην επιφάνεια επέτρεψε στη διάβρωση να απομακρύνει τεράστιες ποσότητες πετρωμάτων.

Στη συνέχεια, κατά τα τελευταία 540 εκατομμύρια χρόνια, οι ίδιες περιοχές άρχισαν σταδιακά να βυθίζονται.

Οι θάλασσες κάλυψαν τις διαβρωμένες επιφάνειες και νέα ιζήματα τις σκέπασαν, διατηρώντας το χαρακτηριστικό γεωλογικό όριο.

Η μελέτη εντοπίζει αντίστοιχο μοτίβο στη Βόρεια Αμερική, τη βόρεια Ευρώπη και τη βόρεια Κίνα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το μοντέλο τους προσφέρει μια ενιαία εξήγηση για τον σχηματισμό και τη διατήρηση αυτού του εντυπωσιακού γεωλογικού κενού, φωτίζοντας μια περίοδο της ιστορίας της Γης που μέχρι σήμερα παρέμενε δύσκολο να ανασυντεθεί.