Τραμπ: «Ο Τιμ Κουκ πρέπει να διαδεχθεί τον Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ πρέπει να αντικαταστήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ πρέπει να αντικαταστήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος ανέφερε πως ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να διαδεχθεί τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

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«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!» συμπλήρωσε ο πρόεδρος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαδοχής στην κορυφή της Nvidia.

Απώλειες άνω του 13% στη μετοχή – Σε αναταραχή η Nvidia

Οι αποκαλύψεις γύρω από τον Χουάνγκ και οι πληροφορίες για την αποχώρησή του έχουν εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με την επόμενη ημέρα της Nvidia, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση πάνω από 13% κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα στη Γουόλ Στριτ, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην παραίτηση του εμβληματικού διευθύνοντα συμβούλου και ιδρυτή του γίγαντα των τσιπ, Τζένσεν Χουάνγκ.

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Περίπου στις 16:35 ώρα Ελλάδας, η μετοχή κατέγραφε απώλειες 13,35%.

Η εταιρεία έχει χάσει 800 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακή αξία μετά την αποκάλυψη το περασμένο Σαββατοκύριακο των εξωσυζυγικών σχέσεων του Χουάνγκ, συμπεριλαμβανομένης μιας με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Λίγο πριν από το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε, τερματίζοντας 33 χρόνια θητείας στο τιμόνι της εταιρείας της οποίας είναι ο ιδρυτής.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ παραιτείται από τη θέση του προέδρου, του διευθυντή και από το διοικητικό συμβούλιο, με άμεση ισχύ.

Η Nvidia, η οποία ιδρύθηκε το 1993 από τον Τζένσεν Χουάνγκ, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές προηγμένων επεξεργαστών παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεχόμενη αποχώρηση του επί 33 χρόνια επικεφαλής της θα αποτελούσε σημαντική καμπή στην ιστορία της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο έλεγχο για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και για τις δραστηριότητές της που σχετίζονται με την κινεζική αγορά.