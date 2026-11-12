Κηφισός: Μποτιλιάρισμα διαρκείας – Κλείνουν λωρίδες λόγω έργων μέχρι τον Μάιο

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά θα εξυπηρετούνται από τις υπόλοιπες τρεις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας στο σημείο των έργων

Ακόμη μια δοκιμασία καλούνται να αντιμετωπίσουν μέχρι τον Μάιο οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Κηφισού. Λόγω εκτεταμένων εργασιών οδοποιίας στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 18 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός της λωρίδας εξόδου, λίγο πριν από τη ράμπα καθόδου που οδηγεί στην οδό Κωστή Παλαμά.

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Παράλληλα, οι τεχνικές παρεμβάσεις απαιτούν και τον αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού στην ίδια περιοχή, εντός των ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας στο ρεύμα προς Πειραιά. Το γεγονός αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, σε έναν από τους πιο φορτωμένους οδικούς άξονες της Αττικής.

Εναλλακτικές διαδρομές

Για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Τροχαία έχει σχεδιάσει συγκεκριμένες εναλλακτικές ροές. Όσοι οδηγοί κατευθύνονται προς Πειραιά θα συνεχίσουν την πορεία τους χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες τρεις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας.

Αντίθετα, όσοι επιθυμούν να προσεγγίσουν την οδό Κωστή Παλαμά θα πρέπει να κινηθούν μέσω της ράμπας εξόδου προς την οδό Βρυούλων, με τα οχήματα να στρίβουν δεξιά και στη συνέχεια αριστερά στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, προκειμένου να καταλήξουν τελικά στην οδό Κωστή Παλαμά.

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Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή και αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο των έργων. Με επίσημη τοποθέτησή του, το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Αττικής ξεκαθαρίζει τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

Η αυστηρή τήρηση των προσωρινών πινακίδων και των υποδείξεων των τροχονόμων κρίνεται επιβεβλημένη για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια αυτού του εξάμηνου αποκλεισμού.