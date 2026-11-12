Στο 10% ανήλθε η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα κατά την εβδομάδα 2 έως 8 Νοεμβρίου 2026, φτάνοντας το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα

Σύμφωνα με την πρόσφατη επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, καταγράφεται άνοδος στις νοσοκομειακές εισαγωγές για COVID-19 και γρίπη, ενώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας σημειώθηκαν τρεις επιπλέον θάνατοι από τις δύο αυτές νόσους.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα 2 έως 8 Νοεμβρίου 2026 καταγράφηκαν 186 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 161 την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και 83 εισαγωγές ασθενών με γρίπη, από 58 την προηγούμενη εβδομάδα.

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Παράλληλα, καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι από COVID-19 και ένας από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Ανησυχητική είναι και η εικόνα της γρίπης στην κοινότητα, καθώς η θετικότητα άγγιξε το 10%, δηλαδή το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχικής δραστηριότητάς της.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 45/2026 παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 45/2026 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 – λοίμωξη COVID-19

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Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 45/2026 δεν σημειώθηκε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την εβδομάδα 45/2026 καταγράφηκαν 186 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=161).

Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 45/2026 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 45/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 98.

Κατά την εβδομάδα 45/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

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Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), άγγιξε το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα παρουσίασε επίσης αύξηση.

Την εβδομάδα 45/2026 καταγράφηκαν 83 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=58).

Την εβδομάδα 45/2026 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 45/2026 έχουν καταγραφεί 16 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 45/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 174.

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Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 45/2026, μεταξύ 593 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 37 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, και συγκεκριμένα 36 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 33 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 20 (91%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τρία (9%) στον υπότυπο Α(Η3).

Κατά την εβδομάδα 45/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 45/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.