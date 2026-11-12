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«Σπάζοντας τη σιωπή για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής» – Δράση ενημέρωσης στο Σύνταγμα από την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής προβάλλει ενημερωτικά βίντεο με αληθινές μαρτυρίες πασχόντων στην τηλεόραση και το διαδίκτυο για την υποστήριξη των ατόμων με διαταραχές

«Σπάζοντας τη σιωπή για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής» – Δράση ενημέρωσης στο Σύνταγμα από την Περιφέρεια Αττικής

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

12/11/2026, 09:08
TANEA Newsroom
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Την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Σπάζοντας τη σιωπή για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής» υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος γύρω από την ανορεξία, τη βουλιμία και την επεισοδιακή υπερφαγία.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή δράση ενημέρωσης στην πλατεία Συντάγματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πληροφορηθούν έγκυρα για τη φύση των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι πρόκειται για σοβαρές ψυχικές ασθένειες, οι οποίες απαιτούν έγκαιρη διάγνωση, επιστημονική παρέμβαση και αναζήτηση κατάλληλης θεραπείας.

Παράλληλα, η καμπάνια βρίσκεται ήδη στον «αέρα», καθώς προβάλλονται ενημερωτικά βίντεο με αληθινές μαρτυρίες και εμπειρίες πασχόντων στην τηλεόραση, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής και υποστήριξης.

Ενημερωτικό περίπτερο για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής με πολίτες σε πλατεία
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Η εκστρατεία «Σπάζοντας τη σιωπή για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής» υλοποιείται σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες από την Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου, τη Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», καθώς και τον σύλλογο οικογενειών και φίλων πασχόντων «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ».

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Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής ευαισθητοποίηση

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