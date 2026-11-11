Άλλη καρδιά έχουν οι γυναίκες, άλλη οι άνδρες – Γιατί αλλιώς δεν θα γερνούσαν με διαφορετικό τρόπο

Ερευνητές του Jackson Laboratory εντόπισαν σε πειράματα με ποντίκια ότι, όπως φαίνεται, οι μεταβολές στους ιστούς σχετίζονται με διαφορετικούς μηχανισμούς ανάλογα με το βιολογικό φύλο

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι η γήρανση της καρδιάς δεν εξελίσσεται ομοιόμορφα, ούτε στο εσωτερικό του ίδιου οργάνου ούτε μεταξύ των δύο φύλων.

Οι ερευνητές εντόπισαν εστίες φλεγμονής και κυτταρικών μεταβολών γύρω από τις καρδιακές βαλβίδες και την αορτή.

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Η καρδιά δεν γερνά απλώς με το πέρασμα του χρόνου.

Γερνά σε διαφορετικά σημεία και, όπως φαίνεται, με διαφορετικούς βιολογικούς μηχανισμούς στους άνδρες και στις γυναίκες.

Αυτό είναι το ενδιαφέρον συμπέρασμα νέας μελέτης ερευνητών του Jackson Laboratory στις ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging Cell και φωτίζει πλευρές της καρδιακής γήρανσης που μέχρι σήμερα δεν είχαν μελετηθεί επαρκώς.

Εξετάζοντας χιλιάδες κύτταρα από καρδιές νεαρών και ηλικιωμένων ποντικών, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι σημαντικότερες ενδείξεις χρόνιας φλεγμονής και δημιουργίας ουλώδους ιστού δεν εντοπίζονται ομοιόμορφα στον καρδιακό μυ.

Συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από την αορτική βαλβίδα και τη ρίζα της αορτής, περιοχές που μέχρι σήμερα είχαν λάβει μικρότερη προσοχή στην έρευνα για τη γήρανση της καρδιάς.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Στα αρσενικά ποντίκια, τα ινοβλαστικά κύτταρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση του συνδετικού ιστού και την παραγωγή ουλώδους ιστού, εμφάνισαν εντονότερη δραστηριότητα σε μοριακές οδούς που συνδέονται με την ίνωση.

Στα θηλυκά, αντίθετα, οι μεταβολές σχετίζονταν περισσότερο με μηχανισμούς ανάπτυξης της καρδιάς και παραγωγής πρωτεϊνών.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αυξημένη δραστηριότητα γονιδίων που συνδέονται με τη φλεγμονή και την κυτταρική γήρανση.

Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν τα μακροφάγα, κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που ρυθμίζουν τη φλεγμονώδη αντίδραση, και οι ινοβλάστες.

Η επικοινωνία μεταξύ τους φαίνεται να μεταβάλλεται όσο περνούν τα χρόνια, συμβάλλοντας στις αλλαγές που παρατηρούνται στους καρδιακούς ιστούς.

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Ένα ακόμη εύρημα εξέπληξε την επιστημονική ομάδα: ορισμένοι δείκτες που συνδέονται συνήθως με τη γήρανση των κυττάρων εντοπίστηκαν ακόμη και σε νεαρές καρδιές.

Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία ενός τέτοιου δείκτη δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ότι ένα κύτταρο έχει εισέλθει σε κατάσταση γήρανσης.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματα προέρχονται από πειράματα σε ποντίκια και δεν αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες εμφανίζουν αντίστοιχες διαφορές στην καρδιακή λειτουργία ή στον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Ωστόσο, η μελέτη προσφέρει έναν νέο χάρτη των κυτταρικών μεταβολών που συνοδεύουν τη γήρανση και ανοίγει τον δρόμο για να διερευνηθεί γιατί οι καρδιαγγειακές παθήσεις εξελίσσονται διαφορετικά στα δύο φύλα.