ΣΕΓΕ: Δράσεις σε όλη την Ελλάδα για την ενδυνάμωση των γυναικών στην επιχειρηματικότητα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος υλοποιεί από τον Σεπτέμβριο δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τη δικτύωση σε περιοχές από την Αλεξανδρούπολη έως τα Φιλιατρά

Δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής τους στην επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας υλοποιεί σε όλη τη χώρα ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ).

Στο πλαίσιο της δράσης του, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο ΣΕΓΕ δημιούργησε Ομάδα Δράσεων, καθώς και Παραρτήματα και Ομάδες Συνεργασίας των μελών και των επωφελούμενων του Συνδέσμου. Οι δράσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο και εκτείνονται από την Αλεξανδρούπολη έως τα Φιλιατρά και από τα Γρεβενά έως το Καρπενήσι και τη Λευκάδα.

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Μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις, επιμελητήρια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς φορείς, ο Σύνδεσμος υλοποιεί δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη και τη δικτύωση.

Όπως σημειώνει η γενική γραμματέας του Συνδέσμου, Φελίνα Καζάκου από την Κομοτηνή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό των δράσεων με βάση τις ανάγκες που καταγράφονται σε κάθε περιοχή, καθώς και στις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με τις συντονίστριες του Παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας, Νάγια Σαμαρά και Ελένη Χατζή από τη Λαμία και τη Σπερχειάδα αντίστοιχα, στόχος είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση των γυναικών στη γνώση, στους διαθέσιμους πόρους και στα δίκτυα υποστήριξης, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην οικονομική ζωή και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.