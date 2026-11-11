Ο νεαρός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε επικίνδυνα, πραγματοποιώντας ελιγμούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς

Καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/11) στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 21χρονος οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει στην περιοχή των Αμπελοκήπων και επιχείρησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε επικίνδυνα, πραγματοποιώντας ελιγμούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Κατά τη διαδρομή προκάλεσε φθορές στη μπάρα των διοδίων Ωραιοκάστρου.

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Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Νεάπολης, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε αφού προσέκρουσε σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ. και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Είχε κλέψει το αυτοκίνητο – Πλαστές οι πινακίδες

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 21χρονου εντοπίστηκαν μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης. Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε επίσης ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή των Αμπελοκήπων τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε ήταν εμφανώς πλαστές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης για κλοπή, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.