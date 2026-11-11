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Super League: Άλλαξε η ώρα στο Ηρακλής – Παναιτωλικός για τη 12η αγωνιστική

Η διοργανώτρια αρχή μετέφερε τη σέντρα της αναμέτρησης για τις 17:00 αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Super League: Άλλαξε η ώρα στο Ηρακλής – Παναιτωλικός για τη 12η αγωνιστική

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟ

11/11/2026, 14:20
TANEA Newsroom
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Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Π.Ο.Τ. Ηρακλή και τον Παναιτωλικό αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στις 21:00, ωστόσο η σέντρα μεταφέρθηκε τέσσερις ώρες νωρίτερα, με τη νέα ώρα έναρξης να ορίζεται στις 17:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.11.2026 στις 17:00 (αντί για τις 21:00)».

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