Μήνυμα στήριξης στον Ιμάμογλου από τον Κώστα Μπακογιάννη

Ο Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης κατά τη συνάντησή του στην Αττάλεια με τον αναπληρωτή δήμαρχο Νουρί Ασλάν

Την άμεση απελευθέρωση του Εκρέμ Ιμάμογλου και όλων των αιρετών που κρατούνται για πολιτικούς λόγους ζήτησε ο Κώστας Μπακογιάννης, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην COP31, κατά τη συνάντησή του στην Αττάλεια με τον αναπληρωτή δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Νουρί Ασλάν.

Ο Κώστας Μπακογιάννης επανέλαβε την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, με τον οποίο τον συνδέουν μακρόχρονη φιλία και συνεργασία. Όπως υπογράμμισε, η φυλάκιση εκλεγμένων εκπροσώπων συνιστά ευθεία προσβολή της λαϊκής εντολής, υπονομεύει το κράτος δικαίου και επιβαρύνει περαιτέρω τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σταθερή και έμπρακτη παραμένει η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προς τον Εκρέμ Ιμάμογλου και τους αιρετούς που διώκονται. Με ομόφωνο ψήφισμά της, η Επιτροπή καταδίκασε τις συλλήψεις και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους, ενώ έχει προχωρήσει σε διαδοχικές θεσμικές παρεμβάσεις και αποστολές για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της αυτοδιοικητικής ανεξαρτησίας.

Σε αναγνώριση της στάσης του απέναντι στις δημοκρατικές αξίες, τον Μάρτιο του 2026 η Επιτροπή απένειμε στον Ιμάμογλου το Βραβείο Δημάρχου Paweł Adamowicz, τιμώντας τη συμβολή του στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά του, ο Νουρί Ασλάν ευχαρίστησε τον Κώστα Μπακογιάννη για τη στήριξη και την αλληλεγγύη του προς τον Εκρέμ Ιμάμογλου και τον δήμο Κωνσταντινούπολης.