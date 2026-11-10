Μπακογιάννης στο Mega News 104.6: «Ο κύριος Δούκας κυνηγάει τρία χρόνια το όνειρό του, το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά»

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα. Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σφοδρή επίθεση στη δημοτική αρχή του Χάρη Δούκας εξαπέλυσε ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Διπλός Μπελάς» του Mega News 104.6 με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν τα οξυμένα προβλήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η οικονομική διαχείριση του Δήμου, αλλά και η ανάγκη για ουσιαστική συνεννόηση στα θέματα της παιδείας.

Ο κ. Μπακογιάννης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στη Γκράβα, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, το οποίο φιλοξενεί 4.500 μαθητές και εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, παρέμεινε κλειστό για ενάμιση μήνα, προκαλώντας την δικαιολογημένη αγανάκτηση των γονέων. Παράλληλα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της σημερινής διοίκησης περί παντελούς απουσίας ελέγχων τα προηγούμενα χρόνια, σημείωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούσαν πάντα τους προβλεπόμενους ελέγχους, καθώς φέρουν τη σχετική νομική υποχρέωση.

Ιδιαίτερα καυστικός εμφανίστηκε σχετικά με τη διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, αποκαλύπτοντας πως η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε εξασφαλίσει κονδύλια ύψος 15 εκατομμυρίων ευρώ από εγκεκριμένο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Όπως κατήγγειλε χαρακτηριστικά, «είχαμε εξασφαλίσει στη θητεία μας 15.000.000 ευρώ, τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του Δήμου. Τρία χρόνια μετά, δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε σεντ».

Στο ίδιο πλαίσιο, επέκρινε τη απόφαση για τη λήψη νέου δανείου, τονίζοντας πως «ο κύριος Δούκας πήρε ένα δάνειο με το οποίο διπλασιάζει το χρέος του Δήμου με μία υπογραφή. Μαθηματικά ο Δήμος δεν βγαίνει. Θα οδηγηθεί ο Δήμος κάποια στιγμή σε αύξηση δημοτικών τελών, γιατί πολύ απλά τα νούμερα δεν βγαίνουν».

Αναφερόμενος στη δική του θητεία, ο κ. Μπακογιάννης υπενθύμισε τις εκτεταμένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές υποδομές της πρωτεύουσας, δηλώνοντας ότι «στη δικιά μας θητεία, από το 2019 μέχρι το 2023, συνολικά για τα σχολεία επενδύθηκαν πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς δεκαπλασιάσαμε τους πόρους που είχαμε στη διάθεσή μας».

Αντίθετα, κατηγόρησε τον κ. Δούκα για ολιγωρία και προσανατολισμό σε πολιτικές σκοπιότητες, αναφέροντας ότι «ο κύριος Δούκας δεν ασχολήθηκε καθόλου. Τρία χρόνια κυνηγάει το όνειρό του, το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά. Δικαίωμά του είναι όλα αυτά, αλλά δεν ασχολείται. Και έρχεται, κατόπιν ερωτήσεως, και μας λέει τι; Ότι έχουμε αφήσει μια Γκράβα ακάλυπτη; Έκλεισε η Γκράβα ενάμιση μήνα και οι γονείς ήταν στα κάγκελα».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων στάθηκε στη συγκινητική παρέμβαση μιας 17χρονης μαθήτριας στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία ζήτησε το αυτονόητο: να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται για τη σωματική της ακεραιότητα. Ο κ. Μπακογιάννης απηύθυνε έκκληση για υπερκομματική συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα και όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δε θα έπρεπε να υπάρχουν πολιτικές και αυταρχικές διαφορές. Δόξα τω Θεώ, έχουμε θέματα να τσακωνόμαστε ένα σωρό. Στα σχολεία θα έπρεπε να συνεννοούμαστε, γιατί όλοι το ίδιο πράγμα δεν θέλουμε;».