Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πράσινο φως» στην άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Έπειτα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον της ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης

Υπέρ της άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της ευρωβουλεύτριας και προέδρου της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτης Λατινοπούλου ψήφισε την Πέμπτη (12/11) η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η απόφαση ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνήσει τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει εναντίον της ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή παλαιότερη ανάρτησή της κ. Λατινοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξέσπασε στις 13 Ιουνίου 2020, όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα στελέχη του πολιτικού κόσμου, εισήλθαν στον δημόσιο βίο με ελάχιστα ή καθόλου περιουσιακά στοιχεία, για να βρεθούν στη συνέχεια κάτοχοι μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιουσίας.

Η πλευρά Παπαδημούλη – διά του νομικού του εκπροσώπου, της εταιρείας «Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες» – υποστηρίζει πως το περιεχόμενο της ανάρτησης «θίγει την προσωπικότητα και την πολιτική ιδιότητα του Δημητρίου Παπαδημούλη». Στην ανάρτησή της, η κ. Λατινοπούλου κατηγόρησε τον Δημήτρη Παπαδημούλη ότι «μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, ευθύνεται για την αποστροφή των πολιτών από την πολιτική και, κυρίως, ότι πλούτισε με αθέμιτο τρόπο, παρότι μπήκε “ξυπόλητος” στην πολιτική».

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται για ισχυρισμό «απολύτως προσβλητικό», η ποινική απαξία του οποίου «θα κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη».

Στη μήνυσή του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης επισημαίνει ότι η ανάρτηση αυτή άφηνε σαφείς και ψευδείς υπαινιγμούς περί αθέμιτου πλουτισμού του. Παράλληλα, τονίζει ότι η τοποθέτηση της κ. Λατινοπούλου τον συνέδεε αναίτια με πολιτικούς που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για σοβαρά οικονομικά αδικήματα, προκαλώντας του σημαντική ηθική βλάβη, ειδικά από τη στιγμή που το επίμαχο περιελογικό υλικό αναπαράχθηκε ευρύτατα στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 17 Μαρτίου 2026 ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών διαβίβασε επίσημο αίτημα για την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εξέτασε ενδελεχώς τον φάκελο και εισηγήθηκε θετικά προς την Ολομέλεια με βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι οι επίμαχες δηλώσεις της ευρωβουλεύτριας έγιναν σε χρόνο προγενέστερο της εκλογής της στο Ευρωκοινοβούλιο, συνεπώς δεν συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων της.

Επισημαίνεται πως η άρση της ασυλίας της κ. Λατινοπούλου αφορά αποκλειστικά τη διευκόλυνση της δικαστικής διαδικασίας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ετυμηγορία επί της ουσίας της υπόθεσης ούτε συνιστά κάποιου είδους διαπίστωση ενοχής για την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής».