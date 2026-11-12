Ο Υφυπουργός Υγείας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι, βάσει του καθαρού εισοδήματος και της ισότιμης αγοραστικής ισχύος (PPP), η χώρα βρίσκεται στη 13η θέση

Στην εκπομπή «ΠαράΤυποι» του Mega News 104,6, με τους Γιάννη Χρηστάκο και Σωτήρη Μπολάκη, φιλοξενήθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, όπου μίλησε για την επιστροφή του στο κυβερνητικό σχήμα μετά την αρχειοθέτηση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Αναφερόμενος στην επάνοδό του στη θέση του Υφυπουργού Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι η παραίτησή του έγινε για λόγους ηθικής τάξεως, ενώ η πραγματική δικαίωση ήρθε με την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

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Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σημερινή κυβέρνηση ως «μία από τις καλύτερες του τρέχοντος αιώνος», τονίζοντας ότι έχει προσφέρει σημαντικό έργο.

Σε ερωτήσεις σχετικά με την πίεση που δέχονται οι πολίτες λόγω της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους, ο κ. Βαρτζόπουλος επισήμανε ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα κατατάσσεται ψηλά στην Ευρώπη σε επίπεδο ενισχύσεων ανά κεφαλή. Αναφορικά με την αγοραστική δύναμη, αντέκρουσε τα στοιχεία που τη θέλουν στις τελευταίες θέσεις, υποστηρίζοντας ότι, βάσει του καθαρού εισοδήματος και της ισότιμης αγοραστικής ισχύος (PPP), η χώρα βρίσκεται στη 13η θέση. Παράλληλα, συμφώνησε ότι το γενικότερο κλίμα στην κοινωνία παραμένει «μαγκωμένο».

Κληθείς να σχολιάσει αν η κυβέρνηση έχει πετύχει τον στόχο της αριστείας, υποστήριξε ότι, συγκρινόμενη με οποιαδήποτε κυβέρνηση του παρελθόντος, η σημερινή διατηρεί τα πρωτεία στον τομέα αυτό. Κατέληξε επισημαίνοντας ότι το έργο και οι πράξεις της κυβέρνησης είναι αυτά που θα κριθούν τελικά από τον κυρίαρχο λαό στις κάλπες.