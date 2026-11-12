Η Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του τεχνολογικού κολοσσού, ενώ κορυφαία στελέχη από την NVIDIA, την Apple και την Arm εμφανίζονται ως πιθανοί διάδοχοι του Τζένσεν Χουάνγκ

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο: ποιος μπορεί να αναλάβει την ηγεσία της NVIDIA, εάν ο Τζένσεν Χουάνγκ αποχωρήσει οριστικά;

Η αναζήτηση διαδόχου δεν είναι εύκολη υπόθεση για μια εταιρεία που ο ίδιος συνίδρυσε και μετέτρεψε σε πρωταγωνιστή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

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Σύμφωνα με το BBC, προσωρινά επικεφαλής είναι η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τεχνολογικό κλάδο, έχοντας προηγουμένως εργαστεί σε υψηλόβαθμες θέσεις στη Cisco και τη Microsoft, γνωρίζει σε βάθος τη λειτουργία της NVIDIA.

Έχει επίσης συμμετάσχει στις παρουσιάσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας δίπλα στον Χουάνγκ. Ωστόσο, η μόνιμη ανάληψη της θέσης του CEO θεωρείται διαφορετική πρόκληση.

Στα ονόματα που εξετάζονται περιλαμβάνεται ο Κρις Μαλαχόφσκι, ένας από τους τρεις συνιδρυτές της NVIDIA, ο οποίος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της. Πιθανός υποψήφιος θεωρείται και ο Ίαν Μπακ, που εποπτεύει τον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων.

Από την εξωτερική αγορά, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Ρενέ Χάας, διευθύνων σύμβουλος της Arm, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει ακόμη και το όνομα του Τιμ Κουκ, πρώην CEO της Apple και σημερινού προέδρου της εταιρείας.

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Κατά πληροφορίες η NVIDIA πιθανότατα θα προτιμήσει αρχικά μια εσωτερική επιλογή. Ωστόσο, η τελική απόφαση θα κριθεί από την ικανότητα του νέου επικεφαλής να συνδυάσει τεχνολογική γνώση, στρατηγική διορατικότητα και διεθνείς συνεργασίες.

Το οικονομικό δέλεαρ είναι τεράστιο: ο Χουάνγκ είχε συνολικές ετήσιες αποδοχές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως η πραγματική πρόκληση για τον διάδοχό του δεν θα είναι ο μισθός.

Θα είναι να αποδείξει ότι μπορεί να διοικήσει μια εταιρεία που έχει ταυτιστεί όσο λίγες με τον άνθρωπο που τη δημιούργησε.