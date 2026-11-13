Η Αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο για να επιβάλει την τάξη και να παραλάβει το απουσιολόγιο, καθώς η γυναίκα, σύμφωνα με το περιεχόμενο, συνέχιζε να εξυβρίζει όσους επιχειρούσαν να παρέμβουν

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε σχολική μονάδα του Τυρνάβου, όταν μητέρα μαθήτριας εισέβαλε σε αίθουσα διδασκαλίας, άρπαξε το απουσιολόγιο και επιτέθηκε φραστικά στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και αφορμή στάθηκε ο μεγάλος αριθμός απουσιών που είχε συγκεντρώσει η κόρη της. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως εξόργισε τη γυναίκα, η οποία μπήκε αιφνιδιαστικά στην τάξη όπου έκανε μάθημα η μαθήτρια, πήρε το απουσιολόγιο και άρχισε να κινείται στους χώρους του σχολείου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Εκπαιδευτικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν προσπάθησαν να την ακολουθήσουν και να τη σταματήσουν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πάρουν πίσω το βιβλίο απουσιών από τη μητέρα της μαθήτριας. Η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου, καθώς η μητέρα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του διευθυντή, όπου φέρεται να εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση εξυβρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τους καθηγητές.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία προκειμένου να επιβάλει την τάξη και να παραλάβει το μπλοκ των απουσιολογίων, με τη γυναίκα, ωστόσο, να παραμένει εκτός εαυτού και να συνεχίζει τις ύβρεις εντός τους σχολείου προς όσους επιχειρούσαν να παρέμβουν.