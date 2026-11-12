Νίκαια: Έντονες αντιδράσεις κατοίκων για τον σχεδιασμό δομής φιλοξενίας κοντά σε σχολικά συγκροτήματα

Οι πολίτες ζητούν την αναστολή λειτουργίας της δομής από τη ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας» έως ότου προσκομιστούν οι απαραίτητες άδειες και διευκρινιστεί η στάση του Δήμου

Κάτοικοι της Νίκαιας καταγγέλλουν ότι στην οδό Αμυραδάκη 20 στη Νίκαια, ακριβώς απέναντι από το 5ο Δημοτικό Σχολείο και σε μια περιοχή με έντονη σχολική δραστηριότητα, δρομολογείται η λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών από τη ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας».

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τους κατοίκους να θέτουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα της τοποθεσίας και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την έγκρισή της.

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Οι πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την έλλειψη ενημέρωσης προς τη σχολική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, τονίζοντας πως μια τέτοια παρέμβαση σε πυκνοκατοικημένη γειτονιά απαιτεί διαφάνεια. Ενώ δηλώνουν πως δεν αμφισβητούν την ανάγκη ανθρωπιστικής προστασίας, αντιδρούν σε πρακτικές που παρακάμπτουν την τοπική κοινωνία.

Τα αιτήματα των κατοίκων επικεντρώνονται στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της δομής, όπως η δυναμικότητά της και οι ομάδες που θα φιλοξενεί, καθώς και στην παρουσίαση όλων των απαραίτητων αδειών, μελετών πυρασφάλειας και εγκρίσεων. Παράλληλα, ζητούν να διευκρινιστεί η στάση του Δήμου Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη και το υπουργείο που εποπτεύει τη δράση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο αίτημα για ενδελεχή έλεγχο της ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας» από την ίδρυσή της έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής της διαχείρισης και των κρατικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει. Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι η διαχείριση δημόσιων πόρων επιβάλλει λογοδοσία και όχι τετελεσμένα γεγονότα.

Απευθυνόμενοι προς τη δημοτική αρχή, οι πολίτες επισημαίνουν ότι η κοινωνική πολιτική οφείλει να διέπεται από σχεδιασμό και διαφάνεια. Καλούν τον Δήμο, τη ΜΚΟ και τις αρμόδιες αρχές να δώσουν δημόσιες απαντήσεις, ζητώντας την αναστολή κάθε λειτουργίας της δομής μέχρι να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα. Όπως τονίζεται, οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα στις γειτονιές δεν μπορούν να λαμβάνονται κεκλεισμένων των θυρών.