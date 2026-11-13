Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ζητά την αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας έως ότου πιστοποιηθεί η ασφάλεια των υποδομών μετά τις προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα χθες, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στα Ράλλεια σχολεία του Πειραιά, όταν αποκολλήθηκαν σοβάδες από την οροφή σχολικής αίθουσας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που στην τάξη δεν βρίσκονταν μαθητές, καθώς τα 23 παιδιά της πρώτης δημοτικού που τη χρησιμοποιούν απουσίαζαν για το διάλειμμά τους.

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Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων χαρακτήρισε το συμβάν ως ιδιαίτερα επικίνδυνο, επισημαίνοντας πως είχαν προηγηθεί σχετικές προειδοποιήσεις για την κατάσταση του κτιρίου. Πλέον, οι γονείς αιτούνται την αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας, έως ότου πιστοποιηθεί με απόλυτη βεβαιότητα η ασφάλεια και η καταλληλότητα των υποδομών.

Με ανάρτησή του στο Facebook ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων αναφέρει:

«Δυστυχώς οι προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο επικίνδυνο τρόπο.

Σήμερα, στο σχολείο μας, γίναμε μάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβαρού και επικίνδυνου περιστατικού: πτώσης τμήματος της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, είναι η δυσάρεστη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας.

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Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης και ζητάμε άμεσα:

Την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεών του. Τη διενέργεια άμεσου, ολοκληρωμένου και ουσιαστικού τεχνικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς. Την αποκατάσταση όλων των διαπιστωμένων προβλημάτων και επικινδυνοτήτων. Την επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών ότι το σχολικό κτίριο είναι απολύτως ασφαλές και κατάλληλο για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Δεν πρόκειται να δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση.

Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.

Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής και καθυστερήσεων.

Απαιτούμε άμεσες ενέργειες. Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη!»