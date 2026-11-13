Xiaomi: 27.147 πωλήσεις για τα μοντέλα της που σπάνε ταμεία

Τα μοντέλα N70 και N90 της σειράς Skynomad αντιπροσώπευσαν το 54,1 τοις εκατό των συνολικών μηνιαίων πωλήσεων της εταιρείας τον Οκτώβριο σύμφωνα με την Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας

Πριν λίγα χρόνια κανείς δεν πίστευε ότι η Xiaomi θα πουλούσε αυτοκίνητα και μάλιστα θα έσπαγε ταμεία!

Τα SUV μοντέλα Skynomad της εταιρείας Xiaomi σημείωσαν συνολικά 27.147 πωλήσεις κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις για τα συγκεκριμένα οχήματα, αμέσως μετά την επίσημη κυκλοφορία τους στην αγορά της Κίνας.

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Το Skynomad είναι μια νέα σειρά μοντέλων της Xiaomi που επικεντρώνεται στα SUV με εκτεταμένη αυτονομία. Λανσάρει μόνο δύο μοντέλα: το N70 και το N90. Είναι βασικά τα ίδια – απλώς το N70 είναι μικρότερο και έχει πέντε θέσεις, ενώ το N90 Max είναι μεγαλύτερο με έως και επτά θέσεις.

Τα μοντέλα N70 και N90 κατέλαβαν σημαντικό μερίδιο στην αγορά, καθώς αντιπροσώπευαν το 54,1% του συνολικού μηνιαίου όγκου πωλήσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας για τον μήνα Οκτώβριο. Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη αναφορά της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας (CPCA).

Το N70 συνέβαλε με 14.558 μονάδες, ενώ το μεγαλύτερο N90 πρόσθεσε 12.589. Ο συνδυασμένος όγκος πωλήσεων του Skynomad αυξήθηκε κατά 118,2% από τις 12.444 μονάδες του Σεπτεμβρίου, αν και αυτή η σύγκριση φέρνει έναν πλήρη μήνα έναντι ενός μερικού μήνα κυκλοφορίας.

Η Xiaomi είχε αναφέρει προηγουμένως περισσότερες από 70.000 σταθερές παραγγελίες για το Skynomad μεταξύ 7 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου. Η σειρά σηματοδότησε την είσοδό της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων εκτεταμένης αυτονομίας, μετά το πλήρως ηλεκτρικό sedan SU7 και το SUV YU7.