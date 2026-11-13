Το ζήτημα της απόδοσης και της κατάστασης της υγείας των μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελεί το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Εξαιτίας ακριβώς αυτής της κρισιμότητας, έχουν διεξαχθεί δεκάδες έρευνες από τις μεγαλύτερες εταιρείες που εμπλέκονται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, με σκοπό την εκμαίευση πολύτιμων στοιχείων σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ford πραγματοποίησε προσφάτως μια έρευνα αρκετά μεγάλης κλίμακας, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να διαπιστώσει την αντοχή των μπαταριών στα ηλεκτρικά της οχήματα. Η συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία, η οποία κρίνεται ως αρκετά μεγάλη, αφορούσε αναλυτικά τις μπαταρίες από 36.000 οχήματα του μοντέλου Mustang Mach-E, τα οποία είχαν κατασκευαστεί το 2021, προσφέροντας έτσι χρήσιμα δεδομένα για την αντοχή τους.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα κυκλοφορούν στις ΗΠΑ και τον Καναδά, προκειμένου να διαπιστώσει αν η χωρητικότητα διατηρείται σε καλή κατάσταση ύστερα από πέντε χρόνια χρήσης. Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι χαροποίησαν την εταιρεία αφού έδειξαν ότι η μέση υγεία των μπαταριών βρίσκεται στο 92%. Και αυτό σε ιδιαίτερα σκληρή χρήση σε περιοχές με πολύ έντονο κρύο όπως ο Καναδάς, ενώ μέτρησαν ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα είχαν διανύσει συνολικά περισσότερα από 3,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

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Η ανάλυση είχε αυτοκίνητα με διαφορετικά διανυθέντα χιλιόμετρα, άλλα με μέτρια φορτωμένα σε χιλιόμετρα και άλλα με πάρα πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας, το 95% των Mustang Mach-E που εξετάστηκαν διατηρεί μεταξύ 87% και 97% της αρχικής χωρητικότητας της μπαταρίας του.