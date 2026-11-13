Προκρ. Παγκοσμίου Κυπέλλου: Με Χουάντσο και άλλους Ευρωλιγκάτους η Ισπανία κόντρα στην Ελλάδα

Oι 15 εκλεκτοί του Τσους Ματέο για τα ματς της Ισπανίας με Μαυροβούνιο και Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, κάλεσε 15 παίκτες για τους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, εναντίον του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα (Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου) και εναντίον της Ελλάδας στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (Κυριακή, 29 Νοεμβρίου). Επιπλέον, προσκλήθηκαν άλλοι έξι παίκτες για να ενσωματωθούν στην αποστολή.



Ο Ματέο επέλεξε οκτώ παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες της EuroLeague, καθώς και επτά παίκτες από τη Liga Endesa. Στη λίστα υπάρχουν τρεις Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του 2019 (οι Γουίλι και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Πιέρ Οριόλα) και έξι Πρωταθλητές Ευρώπης του 2022 (τα αδέρφια Ερνανγκόμεθ, ο Ντάριο Μπριθουέλα, ο Χάιμε Φερνάντεθ, ο Ζοέλ Πάρα και ο Χάιμε Πραντίγια).

Οι Αμπάλδε, Πραντίγια και Γιούστα δεν θα είναι διαθέσιμοι για το πρώτο ματς και θα συναντήσουν την ομάδα απευθείας στη Γαλικία, ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα. Αντίθετα, όπως αναμενόταν, δεν κλήθηκε κανένας παίκτης από το ΝΒΑ.

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Οι 15 επιλογές του Τσους Ματέο

Αλμπέρτο Αμπάλδε (Ρεάλ Μαδρίτης), 27 συμμετοχές

Φρανσίς Αλόνσο (Μπρεογάν), 11 συμμετοχές

Φεράν Μπάσας (Μανρέσα), 14 συμμετοχές

Νταρίο Μπριθουέλα (Μπαρτσελόνα), 75 συμμετοχές

Άλβαρο Καρντένας (Βαλένθια), 9 συμμετοχές

Χάιμε Φερνάντεθ (Τενερίφη), 47 συμμετοχές

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ), 119 συμμετοχές

Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Μάλαγα), 88 συμμετοχές

Πιέρ Οριόλα (Μανρέσα), 44 συμμετοχές

Ζοέλ Πάρα (Μπαρτσελόνα), 58 συμμετοχές

Οριόλ Παουλί (Γέιδα), 18 συμμετοχές

Χάιμε Πραντίγια (Ρεάλ Μαδρίτης), 53 συμμετοχές

Άλεξ Ρέγες (Μπανταλόνα), 4 συμμετοχές

Μάριο Σεντ-Σουπέρι (Βαλένθια), 17 συμμετοχές

Σάντι Γιούστα (Εφές-Τουρκία), 31 συμμετοχές