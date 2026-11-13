Η μητέρα δεν επιτρέπεται πλέον να έχει διά ζώσης επαφή με το παιδί, ενώ η επικοινωνία τους περιορίζεται αυστηρά σε τηλεφωνικές κλήσεις διάρκειας δέκα λεπτών

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναθέσει την αποκλειστική επιμέλεια του ανήλικου γιου στον 41χρονο γιατρό, κατόπιν της σοβαρής υπόθεσης απόπειρας δηλητηρίασης του παιδιού από την πρώην σύζυγό του.

Με βάση την απόφαση, η μητέρα δεν επιτρέπεται πλέον να έχει διά ζώσης επαφή με το παιδί. Η επικοινωνία τους περιορίζεται αυστηρά σε τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε δύο ημέρες, με χρονικό όριο δέκα λεπτών και υπό συγκεκριμένους όρους.

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Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η συνήγορος του πατέρα, Αναστασία Κερχανατζίδου, το αίτημα της κατηγορούμενης για την απόκτηση της αποκλειστικής επιμέλειας απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε σε επαρχιακή πόλη, όπου διαμένει το παιδί.

Η ποινική διάσταση

Όσον αφορά το ποινικό σκέλος, η πλευρά του πατέρα έχει ζητήσει τη μετατροπή της κατηγορίας από πλημμέλημα σε κακούργημα, στηριζόμενη στα εργαστηριακά ευρήματα. Η δικαστική εξέταση του εν λόγω ζητήματος έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2027.