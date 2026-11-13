Ελλάδα

Περιστέρι: Στον πατέρα η αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού στην υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης του 41χρονου γιατρού

Η μητέρα δεν επιτρέπεται πλέον να έχει διά ζώσης επαφή με το παιδί, ενώ η επικοινωνία τους περιορίζεται αυστηρά σε τηλεφωνικές κλήσεις διάρκειας δέκα λεπτών

Άνδρας με στολή χειρουργείου και θολωμένο πρόσωπο δίπλα σε ακτινογραφία θώρακος
13/11/2026, 18:44
TANEA Newsroom
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Το δικαστήριο αποφάσισε να αναθέσει την αποκλειστική επιμέλεια του ανήλικου γιου στον 41χρονο γιατρό, κατόπιν της σοβαρής υπόθεσης απόπειρας δηλητηρίασης του παιδιού από την πρώην σύζυγό του.

Με βάση την απόφαση, η μητέρα δεν επιτρέπεται πλέον να έχει διά ζώσης επαφή με το παιδί. Η επικοινωνία τους περιορίζεται αυστηρά σε τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε δύο ημέρες, με χρονικό όριο δέκα λεπτών και υπό συγκεκριμένους όρους.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η συνήγορος του πατέρα, Αναστασία Κερχανατζίδου, το αίτημα της κατηγορούμενης για την απόκτηση της αποκλειστικής επιμέλειας απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε σε επαρχιακή πόλη, όπου διαμένει το παιδί.

Η ποινική διάσταση

Όσον αφορά το ποινικό σκέλος, η πλευρά του πατέρα έχει ζητήσει τη μετατροπή της κατηγορίας από πλημμέλημα σε κακούργημα, στηριζόμενη στα εργαστηριακά ευρήματα. Η δικαστική εξέταση του εν λόγω ζητήματος έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2027.

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Δηλητηρίαση δικαστήριο επιμέλεια

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