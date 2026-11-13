Ο κατηγορούμενος προπονητής χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024, ενώ εντοπίστηκε να έχει δώσει αναβολικά και στον ανήλικο γιο του

Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα είναι ο αδερφός του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέας ο οποίος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

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Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία όπως έχει δικαίωμα για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Η δράση και τα κατασχεθέντα

Η πολύμηνη έρευνα, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, έδειξε ότι ο κατηγορούμενος, υπό την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προμήθευε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Ενδεικτική θεωρείται η περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο γιο του κατά τη διάρκεια αγώνα. Στο δείγμα ούρων του αθλητή ανιχνεύθηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA. Για το περιστατικό, στον προπονητή επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 12 ετών, ενώ στον αθλητή ποινή 10 μηνών.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν παρουσία δικαστικών αρχών, κατασχέθηκαν 871 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, το ποσό των 15.000 ευρώ, 17 αθλητικά δελτία, χειρόγραφες σημειώσεις και μία τηλεφωνική συσκευή.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα εν λόγω σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία.