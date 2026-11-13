Πλάνα μέσα από το κόκπιτ κατέγραψε η ομάδα «Δαίδαλος» της Πολεμικής Αεροπορίας, αποτυπώνοντας τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του εκπαιδευτικού T-6A Texan II

Μοναδικές εικόνες από το εσωτερικό του αεροσκάφους επιδείξεων της ομάδας «Δαίδαλος» της Πολεμικής Αεροπορίας καταγράφει βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram, μεταφέροντας τους θεατές απευθείας στη θέση του πιλότου.

Τα πλάνα προέρχονται από την εντυπωσιακή πτήση που πραγματοποίησε πάνω από το Ηράκλειο Κρήτης το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6A Texan II, με χειριστή τον Σμηναγό (Ι) Ανδρέα Σταυρόπουλο.

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Η αεροπορική επίδειξη έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελο Μιχαήλ, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά δύο ομάδες επιδείξεων.

Ο Σμηναγός Ανδρέας Σταυρόπουλος πέρασε το κατώφλι της Σχολής Ικάρων το 2008 και έξι χρόνια αργότερα, το 2014, εντάχθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος) με καθήκοντα Εκπαιδευτή Πτήσεων στα αεροσκάφη T-6A. Στο ενεργητικό του καταγράφει ήδη περισσότερες από 3.200 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 2.900 έχουν πραγματοποιηθεί με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

Η διαδρομή και η ίδρυση της ομάδας «Δαίδαλος»

Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A συγκροτήθηκε το 2005, με αφορμή την πρώτη Διεθνή Αεροπορική Επίδειξη «Αρχάγγελος». Με τη δημιουργία της αναβίωσε η μεγάλη παράδοση των ιστορικών ακροβατικών σμηνών της Πολεμικής Αεροπορίας —όπως τα «Καρέ των Άσσων», «Acro Team», «Ελληνική Φλόγα» και «Νέα Ελληνική Φλόγα»— έπειτα από μια απουσία σχεδόν σαράντα ετών από τους ελληνικούς ουρανούς.

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Για την προετοιμασία της ομάδας, κατόπιν συνεργασίας με την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, έφτασαν στην 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα δύο έμπειροι εκπαιδευτές από τις ΗΠΑ: ο Σμηναγός Jeff Stift από την ομάδα επιδείξεων της Δυτικής Ακτής (West Coast Demo Team) και ο Σμηναγός Eric Mc Umber, Αξιωματικός Παρατηρητής Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους της ομάδας της Ανατολικής Ακτής (East Coast Demo Team).

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν πέντε Ιπτάμενοι Αξιωματικοί της 361 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος, με τους Επισμηναγούς (Ι) Νικόλαο Χριστόπουλο και Νικόλαο Μαλαπάνη να επιλέγονται τελικά για την εκτέλεση του προγράμματος. Η προετοιμασία διήρκεσε από τις 26 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου 2005, περιλαμβάνοντας 18 πτήσεις με συγκυβερνήτη και 12 ατομικές, συνολικής διάρκειας 20,8 ωρών.

Η παρθενική δημόσια εμφάνιση της ομάδας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2005 στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της επίδειξης «Αρχάγγελος» προς τιμήν των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.