Με επίκεντρο το Λας Βέγκας, ισχυρούς επενδυτές από τη Silicon Valley και την ενεργή συμμετοχή επιχειρηματικών κύκλων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ, το εγχείρημα φιλοδοξεί να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα όρια της ανθρώπινης επίδοσης

Μια νέα εποχή στον παγκόσμιο αθλητισμό επιχειρούν να εγκαινιάσουν τα Enhanced Games, η διοργάνωση που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως οι «Ολυμπιακοί Αγώνες των αναβολικών». Με επίκεντρο το Λας Βέγκας, ισχυρούς επενδυτές από τη Silicon Valley και την ενεργή συμμετοχή επιχειρηματικών κύκλων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ, το εγχείρημα φιλοδοξεί να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα όρια της ανθρώπινης επίδοσης.

Στο επίκεντρο αυτής της πρωτοφανούς αθλητικής και επιχειρηματικής ιστορίας βρέθηκε ένας Έλληνας. Ο Κρίστιαν Γκολομέεβ, ένας από τους κορυφαίους κολυμβητές της χώρας μας, κατάφερε να σημειώσει επίδοση ταχύτερη από το επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο, κερδίζοντας ένα χρηματικό έπαθλο που άλλαξε τις οικονομικές του προοπτικές.

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💉 Il a fallu attendre la fin de cette première édition des #EnhancedGames pour voir un record touché : Kristián Goloméev 🇬🇷, le meilleur cobaye, a nagé le 50m nage libre en 20.81 7 centièmes de mieux que le record propre et sans poly… 🫩 #Natation https://t.co/vtojuT1VE6 — MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) May 25, 2026

Η επιτυχία του, ωστόσο, συνοδεύεται από μια μεγάλη συζήτηση: Μπορεί ο αθλητισμός να επιτρέψει τη χρήση ουσιών που μέχρι σήμερα θεωρούνται ντόπινγκ, εφόσον αυτή γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση; Και ποιοι είναι τελικά εκείνοι που έχουν οικονομικό συμφέρον από την ανατροπή του παραδοσιακού αθλητικού μοντέλου;

Mια νέα αθλητική φιλοσοφία

Τα Enhanced Games αποτελούν μια διαφορετική πρόταση για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Η διοργάνωση επιτρέπει στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ουσίες που απαγορεύονται από τους παραδοσιακούς κανονισμούς αντιντόπινγκ, στο πλαίσιο ενός συστήματος ιατρικής παρακολούθησης.

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Η φιλοσοφία των διοργανωτών είναι ότι η επιστήμη και η φαρμακευτική τεχνολογία μπορούν να διευρύνουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος, αρκεί η διαδικασία να γίνεται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και ιατρική επίβλεψη.

21 personal bests across 42 athletes. 274 protocol adjustments in eight weeks, all done by hand. We built an incredibly intensive system around our athletes to help them become better than they had ever been. Now we’re taking everything we learned at the frontier of human performance and making it accessible to everyone. This is Enhanced OS – the operating system for human potential. Coming later this year. — Enhanced Games (@enhanced_games) August 13, 2026

Οι πρώτοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαΐου 2026 στο Λας Βέγκας, με τη συμμετοχή 42 αθλητών και αγωνίσματα κολύμβησης, στίβου και άρσης βαρών.

Το εγχείρημα, όμως, βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με το παραδοσιακό αθλητικό σύστημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες έχουν εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την υγεία των αθλητών και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο η φαρμακευτική ενίσχυση θα μετατραπεί σε προϋπόθεση ανταγωνισμού.

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Το επιχείρημα των διοργανωτών ότι η ιατρική παρακολούθηση μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους δεν έχει εξαλείψει τις επιστημονικές και ηθικές αντιρρήσεις.

Ο Κρίστιαν Γκολομέεβ και η επίδοση που έκανε τον γύρο του κόσμου

Για την Ελλάδα, η ιστορία έχει ξεχωριστή σημασία.

Ο Κρίστιαν Γκολομέεβ δεν είναι ένας άγνωστος αθλητής που εμφανίστηκε ξαφνικά σε μια νέα διοργάνωση. Έχει συμμετάσχει σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες, κατέκτησε την πέμπτη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο στο Παρίσι το 2024 και έχει διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρώτη μεγάλη διεθνής συζήτηση γύρω από το όνομά του ξεκίνησε το 2025, όταν σε ειδική προσπάθεια στις ΗΠΑ σημείωσε χρόνο 20,89 δευτερολέπτων στα 50 μέτρα ελεύθερο, ξεπερνώντας το τότε επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ των 20,91 δευτερολέπτων.

Η προσπάθεια δεν αναγνωρίστηκε ως επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ.

Στις 24 Μαΐου 2026, όμως, ο Έλληνας κολυμβητής επέστρεψε στο προσκήνιο με ακόμη καλύτερη επίδοση. Με το 20,81 κατέβηκε κατά επτά εκατοστά του δευτερολέπτου από το επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ των 20,88 δευτερολέπτων του Αυστραλού Κάμερον ΜακΕβόι.

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Η επίδοση, πάντως, δεν αναγνωρίζεται ως επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ από τη World Aquatics, καθώς πραγματοποιήθηκε εκτός του πλαισίου των επίσημων κανονισμών, μεταξύ άλλων με τη χρήση ειδικής αγωνιστικής στολής.

Το οικονομικό όφελος ήταν εντυπωσιακό. Ο Γκολομέεβ εισέπραξε 1,25 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters, ενώ δήλωσε ότι τα χρήματα θα βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή της οικογένειάς του.

Για έναν αθλητή με πολυετή παρουσία στην κορυφαία διεθνή κολύμβηση, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια διαφορετική μορφή αναγνώρισης, αλλά και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου οικονομικού μοντέλου που επιχειρούν να δημιουργήσουν οι διοργανωτές.

Η οικογένεια Τραμπ πίσω από την επένδυση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της υπόθεσης είναι η συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου είναι εταίρος της επενδυτικής εταιρείας 1789 Capital, η οποία συμμετείχε ως συν-επικεφαλής σε χρηματοδοτικό γύρο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τα Enhanced Games τον Φεβρουάριο του 2025.

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Η επένδυση δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική τοποθέτηση σε μια αθλητική διοργάνωση. Αντανακλά το ενδιαφέρον ενός συγκεκριμένου κύκλου επιχειρηματιών για την τεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης της ανθρώπινης απόδοσης.

Ο Τραμπ Τζούνιορ έχει συνδέσει δημόσια το εγχείρημα με την καινοτομία, την επιχειρηματική ελευθερία και την αμερικανική πρωτοπορία.

Χρειάζεται, ωστόσο, να γίνει μια σαφής διάκριση: η τεκμηριωμένη επενδυτική σύνδεση αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και την 1789 Capital. Δεν προκύπτει ότι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσει προσωπική επένδυση στη διοργάνωση.

Οι δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley και το μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο

Η 1789 Capital δεν είναι ο μοναδικός ισχυρός επενδυτής.

Στο εγχείρημα έχουν συμμετάσχει ο Πίτερ Τιλ, συνιδρυτής της PayPal, ο Γερμανός επιχειρηματίας Κρίστιαν Άνγκερμαϊερ, μέσω της Apeiron Investment Group, καθώς και ο Μπαλάτζι Σρινιβάσαν, πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της Coinbase.

Η παρουσία αυτών των επενδυτών δείχνει ότι τα Enhanced Games αντιμετωπίζονται ως κάτι πολύ ευρύτερο από μια αθλητική διοργάνωση.

Mitchell Hooper, of Canada, competes in the men’s deadlift competition at the Enhanced Games in Las Vegas, Sunday, May 24, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong)

Πίσω από τους αγώνες αναπτύσσεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο που συνδέει τον αθλητισμό με την αγορά της μακροζωίας, τις ορμονικές θεραπείες, τα συμπληρώματα διατροφής και τις υπηρεσίες βελτιστοποίησης της φυσικής κατάστασης.

Η εταιρεία Enhanced επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα των αγώνων για την ανάπτυξη της καταναλωτικής πλατφόρμας Live Enhanced, η οποία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία, την ευεξία και την ανθρώπινη απόδοση.

Με άλλα λόγια, οι αγώνες μπορούν να λειτουργήσουν και ως μια τεράστια διαφημιστική βιτρίνα για μια αναπτυσσόμενη αγορά με σημαντικές εμπορικές προοπτικές.

Απήχηση

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η πρώτη διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο επαφές και αλληλεπιδράσεις σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες κατά την εβδομάδα των αγώνων.

Πρόκειται για αριθμό που προέρχεται από την ίδια την εταιρεία και αφορά τη συνολική απήχηση και την ψηφιακή εμπλοκή, όχι ένα δισεκατομμύριο διαφορετικούς θεατές.

WORLD RECORD. 100 KG SNATCH. Beatriz Pirón came back with one goal: make history. She did exactly that at the Enhanced Breaker Series. https://t.co/e3U4Ehl0wm — Enhanced Games (@enhanced_games) July 12, 2026

Παρά τη μεγάλη προβολή, η διοργάνωση δεν δικαίωσε όλες τις προσδοκίες των διοργανωτών για μαζική κατάρριψη παγκόσμιων ρεκόρ. Η επίδοση του Γκολομέεβ ήταν το σημαντικότερο αγωνιστικό γεγονός της βραδιάς.

Η συζήτηση, πάντως, δεν σταμάτησε στους χρόνους και στα μετάλλια. Το βασικό ερώτημα παραμένει εάν ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να αποκτήσει σταθερή θέση στον παγκόσμιο αθλητισμό ή εάν θα παραμείνει μια αμφιλεγόμενη παράλληλη διοργάνωση. Enhanced+1

Το μεγάλο ερώτημα: Το μέλλον του αθλητισμού ή μια επικίνδυνη εμπορική επανάσταση;

Τα Enhanced Games ανοίγουν μια συζήτηση που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

Από τη μία πλευρά, οι υποστηρικτές τους μιλούν για επιστημονική πρόοδο, προσωπική ελευθερία και νέες δυνατότητες για το ανθρώπινο σώμα. Από την άλλη, οι επικριτές προειδοποιούν ότι η εμπορευματοποίηση της φαρμακευτικής ενίσχυσης μπορεί να δημιουργήσει νέους κινδύνους, ιδιαίτερα για τους νεότερους αθλητές.

Η περίπτωση του Κρίστιαν Γκολομέεβ προσδίδει στην υπόθεση και ελληνικό ενδιαφέρον. Ένας Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διεθνούς εγχειρήματος, κέρδισε ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό έπαθλο και έγινε μέρος μιας συζήτησης που αφορά το μέλλον του παγκόσμιου αθλητισμού.

Το ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα μπορεί να κολυμπήσει ένας άνθρωπος ή πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει τις επιδόσεις του με τη βοήθεια της επιστήμης.

Είναι και το ποιος θα καθορίζει τα όρια, ποιος θα αναλαμβάνει τους κινδύνους και ποιος τελικά θα κερδίζει από μια νέα βιομηχανία που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τις δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος.

Στο Λας Βέγκας, ο αθλητισμός συνάντησε τη φαρμακευτική τεχνολογία, το μεγάλο κεφάλαιο και την πολιτική επιρροή. Και ένας Έλληνας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας, αμφιλεγόμενης εποχής.

* Τα οικονομικά στοιχεία για τον Γκολομέεβ αποδίδονται στο Reuters. Οι αναφορές στην επενδυτική συμμετοχή της 1789 Capital βασίζονται στις ανακοινώσεις της εταιρείας και στα δημοσιεύματα του Associated Press. Η εμπορική απήχηση και οι ισχυρισμοί των διοργανωτών αποδίδονται ρητά στην ίδια την εταιρεία.