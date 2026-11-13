Οδυσσέας Δήμας: Το «τεφτέρι» με τα ονόματα αθλητών, τα αναβολικά και τα ποσά – Από πού ξεκίνησε η έρευνα – Είναι συμπληρώματα διατροφής υποστηρίζει ο ίδιος

Κατά την επιχείρηση της 12ης Νοεμβρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν 871 παράνομα σκευάσματα και 15.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ ο προπονητής ισχυρίστηκε πως πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής

Χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα αθλητών, απαγορευμένες ουσίες και χρηματικά ποσά βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τον προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι προμήθευε και χορηγούσε αναβολικές ουσίες σε αθλητές, ακόμη και στον ανήλικο γιο του.

Οι ιδιόχειρες σημειώσεις που εντοπίστηκαν κατά τις αστυνομικές έρευνες φέρεται να αποτυπώνουν αγοραπωλησίες απαγορευμένων σκευασμάτων. Δίπλα σε ονόματα αθλητών αναγράφονται ποσά και ουσίες που φέρονται να προμηθεύονταν. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, καθώς οι καταγραφές αποτυπώνουν συναλλαγές με οικονομικό αντάλλαγμα και αθλητές που πλήρωναν τον προπονητή για να τους προμηθεύει με αναβολικά.

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Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο προπονητής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα σκευάσματα προορίζονταν αποκλειστικά για δική του χρήση και όχι για διακίνηση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για φάρμακα από την εποχή που ήταν ο ίδιος αθλητής. Μάλιστα τα αποκάλεσε συμπληρώματα διατροφής.

Η έρευνα ξεκίνησε από τον 15χρονο γιο του

Η αρχή του νήματος βρίσκεται στο 2024, όταν ένας ανήλικος αθλητής της άρσης βαρών βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια επίσημου αγώνα.

Ο 15χρονος ήταν ο γιος του Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος ήταν και ο προπονητής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πατέρας φέρεται να είχε προμηθεύσει τον ανήλικο με απαγορευμένες ουσίες. Στο δείγμα ούρων του αθλητή εντοπίστηκε οξανδρολόνη, γνωστή και με την εμπορική ονομασία Anavar, ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

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Παράλληλα, σε σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο ανήλικος είχε εντοπιστεί εφεδρίνη.

Για την υπόθεση επιβλήθηκε στον Οδυσσέα Δήμα ποινή αποκλεισμού 12 ετών, από τις 27 Μαΐου 2025 έως τις 26 Μαΐου 2037, ενώ στον γιο του επιβλήθηκε αποκλεισμός 10 μηνών.

Η υπόθεση του ανήλικου αθλητή αποτέλεσε την αφετηρία για την περαιτέρω διερεύνηση της δραστηριότητας του προπονητή και το ενδεχόμενο να προμηθευόταν και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες και σε άλλους αθλητές.

Μετά το περιστατικό με τον ανήλικο, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών υπέβαλε καταγγελία στην Εισαγγελία.

Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκε το ενδεχόμενο ο Οδυσσέας Δήμας να προμηθευόταν απαγορευμένες ουσίες ήδη από τον Απρίλιο του 2024 και στη συνέχεια να τις χορηγούσε σε αθλητές.

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Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και αποθηκευτικός χώρος στο προπονητήριο άρσης βαρών του ΟΑΚΑ, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη των σκευασμάτων.

Τα 871 παράνομα σκευάσματα και τα 15.000 ευρώ

Η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, οδήγησε τελικά στην επιχείρηση της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του 58χρονου προπονητή, αλλά και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική.

Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.

17 δελτία αθλητών.

Ιδιόχειρες σημειώσεις με καταγραφές.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

15.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο 58χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας,αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, κατ´ επάγγελμα και με σκοπό περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι σε ποιους αθλητές κατέληγαν οι απαγορευμένες ουσίες, πόσες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν και ποιο ήταν το συνολικό οικονομικό όφελος από την υπόθεση.