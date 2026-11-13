Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα κυλήσει το Σάββατο, ενώ βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Την Κυριακή αναμένεται ουσιαστικά μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρικές, ανατολικές και βόρειες περιοχές, αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Το Σάββατο, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στα δυτικά, κυρίως τις πρωινές ώρες συγκεκριμένα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και το βόρειο Ιόνιο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σταδιακά και τα βόρεια, και συγκεκριμένα τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ αργότερα θα επεκταθούν και στο βόρειο Αιγαίο. Στα βορειοανατολικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Κυρίως το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με τον σχηματισμό ομίχλης κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι νότιοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και από το βράδυ, στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς. Ιδιαίτερα αυξημένες θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα, και κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Διαφήμιση

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα κεντρικά, τα ανατολικά και τα βόρεια, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Στα δυτικά τότε θα εκδηλωθούν και λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με τον σχηματισμό ομίχλης. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν μέτριες στα νότια τμήματα της χώρας.

Διαφήμιση

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά, όπου θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη στους 24 βαθμούς.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα, στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα και κατά τόπους αυξημένες. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με τον σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια τους 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.