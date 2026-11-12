Καιρός: Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι νοτιάδες και η αφρικανική σκόνη – Πού θα βρέξει και πότε αλλάζει το σκηνικό

Την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρικές, ανατολικές και βόρειες περιοχές, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας

Με θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή, ενισχυμένους νοτιάδες και ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα κυλήσουν η Παρασκευή και το Σάββατο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και κατά τόπους σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας. Την Κυριακή αναμένεται μεταβολή, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να σημειώνονται σε κεντρικές, ανατολικές και βόρειες περιοχές, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα αισθητή στα βόρεια και τα κεντρικά.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

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Την Παρασκευή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Μακεδονία. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες. Λίγες πρόσκαιρες βροχές αναμένονται επίσης σε περιοχές της Θράκης, της ανατολικής Μακεδονίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της υπόλοιπης Πελοποννήσου, των Σποράδων, των Κυκλάδων και του ανατολικού Αιγαίου.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με τον σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 7, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερα αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

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Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 και τοπικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

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Το Σάββατο, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στα δυτικά, κυρίως τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και το βόρειο Ιόνιο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σταδιακά και τα βόρεια, ενώ στα βορειοανατολικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με τον σχηματισμό ομίχλης κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε βόρειους από το μεσημέρι. Στο Αιγαίο θα είναι νότιοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Ιδιαίτερα αυξημένες θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

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Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα κεντρικά, τα ανατολικά και τα βόρεια, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν μέτριες στα νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά, όπου θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 21 με 23 βαθμούς.